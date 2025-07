Comer antes de nacer: dieta materna predice diabetes tipo 1 en la infancia

Una investigación realizada por el Statens Serum Institut de Dinamarca reveló que los hijos de madres con una dieta proinflamatoria durante el embarazo tienen un riesgo 16% mayor de desarrollar diabetes tipo 1 infantil. El estudio se basó en más de 67 mil embarazos registrados en la Cohorte Nacional de Nacimientos Danesa.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que afecta a millones de niños en todo el mundo. A diferencia de la tipo 2, esta no está relacionada con el sobrepeso o la mala alimentación en la infancia. La tipo 1 se asocia con una destrucción del sistema inmunológico sobre las células del páncreas que producen insulina. Aunque existen factores genéticos, cada vez hay más evidencia de que los factores ambientales, especialmente durante el embarazo, juegan un papel importante en su desarrollo.

El estudio danés utilizó una herramienta llamada EDII (índice de inflamación dietética estimada) para calificar la dieta de las madres embarazadas en función de su potencial inflamatorio. Cuanto más alto el EDII, más proinflamatoria era la dieta. Por cada unidad de aumento en este puntaje, el riesgo de que el niño desarrollara diabetes tipo 1 hasta los 18 años aumentaba un 16%.

Los alimentos bajo la lupa

Entre los alimentos que más contribuyeron a un puntaje EDII alto se encuentran: carnes rojas y procesadas, productos horneados industriales, refrescos azucarados, cereales refinados, frituras y grasas trans. También influyeron en el puntaje alimentos bajos en energía pero altos en aditivos, como las bebidas bajas en calorías. Estos alimentos promueven una inflamación de bajo grado, una condición silenciosa que afecta al sistema inmunitario del feto.

Por otro lado, las dietas con bajo puntaje EDII estaban compuestas por frutas, verduras de hoja verde, cereales integrales, alliums como el ajo y la cebolla, té, café, pescados oscuros y jugos naturales. Estos alimentos ayudan a reducir la inflamación sistémica y protegen al organismo del bebé.

Otros factores que aumentan el riesgo de diabetes tipo 1 infantil

El estudio identificó dos factores adicionales que, combinados con la dieta proinflamatoria, aumentaron el riesgo de diabetes tipo 1. Estos son el tabaquismo y el consumo elevado de gluten durante el embarazo. Las madres que fumaron después del primer trimestre o que consumieron al menos 10 gramos extra de gluten al día vieron incrementado el riesgo en un 36%.

Lo llamativo del estudio es que este riesgo no estuvo condicionado por el peso del niño al nacer ni por su sexo. Tampoco hubo diferencias en la ingesta calórica total entre mujeres con dietas proinflamatorias y antiinflamatorias, lo que refuerza la idea de que no se trata de cuánto se come, sino de qué se come.

Una etapa vulnerable y decisiva

La investigación señala que la mitad del embarazo, alrededor de las 25 semanas, podría ser un período crítico para la programación inmunológica del bebé. En esa etapa, el sistema inmunitario fetal está en pleno desarrollo y puede ser particularmente sensible a las influencias externas, como los nutrientes o sustancias inflamatorias presentes en la dieta materna.

Los investigadores explican que aún no están completamente claros los mecanismos que vinculan dieta e inmunidad. Sin embargo, los hallazgos abren la puerta a recomendaciones nutricionales más específicas para mujeres embarazadas.