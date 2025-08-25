Coldplay convierte concierto en Wembley en escenario de propuesta matrimonial

Durante su concierto en el icónico Wembley Stadium, la banda británica Coldplay protagonizó un emotivo momento al facilitar una propuesta de matrimonio frente a más de 80.000 asistentes. Chris Martin, vocalista del grupo, detuvo el espectáculo para interactuar con un fan que, mediante un cartel, expresó su deseo de proponerle matrimonio a su pareja, desatando aplausos y vítores.

El evento, ocurrido la noche del 23 de agosto, reafirma la conexión de la banda con su público en medio de su gira Music of the Spheres, marcada por momentos memorables y un reciente escándalo mediático.

La propuesta matrimonial

El romántico episodio comenzó cuando un fan apareció en la pantalla gigante sosteniendo un cartel que decía: “I want to propose her” (“Quiero proponérselo a ella”), señalando a la mujer a su lado. Martin, de 48 años, interrumpió el concierto y, con su característico humor, realizó un “chequeo de seguridad” para confirmar la autenticidad de la pareja.

“¿Esta persona es tu pareja? ¿No es la pareja de otra persona? ¿Son primos o hermanos? ¿Eres inteligencia artificial?”, bromeó, generando risas entre el público. Tras aprobar las “comprobaciones”, Chris Martin improvisó una breve canción con su guitarra, animando al joven a arrodillarse: “Te aconsejo que te pongas de rodillas”.

El fan obedeció, se arrodilló y pidió matrimonio, mientras su pareja, visiblemente emocionada, aceptó entre lágrimas y un beso que desató la euforia de los asistentes. Chris Martin celebró el momento cantando: “Felicidades, mi hermano y mi hermana. Espero que sean felices hasta el día en que mueran”. El estadio estalló en aplausos, consolidando el episodio como uno de los más destacados de la gira.

Incidente con la kiss cam en su concierto

Este gesto ocurre un mes después del “escándalo del beso” que involucró a Andy Byron, ex CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, ejecutiva de recursos humanos. En un concierto de Coldplay en julio, ambos aparecieron en la “kiss cam” y ocultaron sus rostros, lo que llevó a Chris Martin a bromear sobre una posible aventura. El incidente generó controversia, resultando en la renuncia de ambos. Astronomer nombró a Pete DeJoy como CEO interino y emitió un comunicado asegurando que sus operaciones siguen estables. Aunque reconoció que sus líderes “no cumplieron con los estándares de conducta”.

Martin ha incorporado el incidente en sus shows, haciendo alusiones humorísticas a la “kiss cam” y pidiendo a los asistentes que “se maquillen” antes de aparecer en pantalla. La gira Music of the Spheres, que continúa hasta el 8 de septiembre en Wembley, ha consolidado a Coldplay como una de las bandas más influyentes. Combinando música, interacción con el público y momentos únicos.

