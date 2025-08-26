Club Brujas excluye a Joel Ordóñez mientras se define su traspaso al Olympique

El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez no será considerado por el técnico Nicky Hayen para el partido de Club Brujas contra Rangers este miércoles 27 de agosto de 2025 en el Ibrox Stadium de Glasgow, Escocia, debido a las negociaciones estancadas con Olympique de Marsella por su traspaso.

El Club Brujas, tras vencer 3-1 a Rangers en el partido de ida de los play-offs de la UEFA Champions League 2025/26 el pasado 20 de agosto de 2025, busca sellar su pase a la fase de grupos en el encuentro de vuelta. Sin embargo, Joel Ordóñez, de 21 años, no formará parte del equipo, según confirmó el entrenador Nicky Hayen en rueda de prensa. La decisión responde a la incertidumbre sobre el futuro del jugador, quien expresó su deseo de ser transferido al Olympique de Marsella.

Negociaciones con Olympique de Marsella

Las negociaciones entre Club Brujas y el equipo francés, que parecían avanzadas, se paralizaron el 23 de agosto de 2025, a pesar de que Marsella ofreció USD 27,25 millones, más USD 5,45 millones en variables y un porcentaje de futura reventa, cumpliendo las exigencias económicas del club belga.

La directiva de Brujas decidió no vender al defensor. Esto generando tensiones con Ordóñez, quien, según el periodista Sacha Tavolieri, se ausentó de un entrenamiento el 23 de agosto y, aunque se presentó el 25 de agosto en la sede deportiva, no participó en la práctica grupal.

Hayen, en sus declaraciones, señaló. “Seguiremos siguiéndolo con calma. No hay nerviosismo en nuestra plantilla con respecto a Ordóñez. Solo nos queda esperar a que finalice el mercado de fichajes”. Además, añadió que el club priorizará a los jugadores “al 100% listos”, dejando claro que Ordóñez no jugará hasta que se resuelva su situación o cierre el mercado el 1 de septiembre de 2025.

El traspaso de Ordóñez

Ordóñez, quien llegó al Club Brujas desde Independiente del Valle en 2022, ha disputado 84 partidos con el equipo, anotando 4 goles y registrando 2 asistencias en la Jupiler Pro League y competiciones europeas. Esta temporada, solo participó en 2 encuentros: la Supercopa de Bélgica y la primera fecha de la liga belga, donde marcó un gol pero fue expulsado ante KRC Genk el 27 de julio de 2025. Desde entonces, se ha perdido 6 partidos, incluido el duelo de ida ante Rangers, donde estuvo en el banquillo sin ingresar.

El interés del Olympique de Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, buscaba reforzar la defensa antes del cierre del mercado. Sin embargo, tras la negativa de Brujas, el club francés ya evalúa alternativas para reemplazar a Ordóñez, según reportes. El defensor, por su parte, insiste en su deseo de jugar en la Ligue 1, lo que ha generado un punto de tensión con la directiva belga, que planea una reunión de urgencia para abordar el conflicto.

Impacto en Club Brujas y la Champions

El Club Brujas, segundo en la última Jupiler Pro League, confía en su plantilla para enfrentar a Rangers y avanzar en la Champions League. La ventaja de 3-1 en la ida, con goles de Andreas Skov Olsen, Hans Vanaken y Bjorn Meijer, da optimismo al equipo, que no parece afectado por la ausencia de Ordóñez, según Hayen. El técnico destacó que el enfoque está en los jugadores comprometidos con el proyecto, mientras el club explora opciones para reemplazar al ecuatoriano en caso de un eventual traspaso.

Panorama para Ordóñez

La situación de Ordóñez podría impactar su preparación para las Eliminatorias Sudamericanas de septiembre de 2025, donde Ecuador enfrentará a Paraguay y Argentina. Con solo 8 convocatorias a la selección, el defensor necesita minutos para mantenerse en ritmo. Su ausencia en los últimos partidos, sumada a la incertidumbre del traspaso, plantea retos para su continuidad en el club y su rol con La Tri.

El mercado de fichajes, que cierra el 1 de septiembre de 2025, será decisivo. Mientras tanto, Ordóñez sigue entrenando de forma limitada, y el Olympique de Marsella espera una resolución para definir su incorporación o buscar otras opciones defensivas.