Clima en Ecuador este miércoles 27 de agosto: lluvias en la Sierra y sol en la Costa

Descubre cómo será el clima en Ecuador este miércoles 27 de agosto, ideal para actividades al aire libre en la costa.
Clima en Ecuador este miércoles 27 de agosto: lluvias en la Sierra y sol en la Costa
En Quito, las lluvias se harán presentes con una probabilidad del 45%.
Clima en Ecuador este miércoles 27 de agosto: lluvias en la Sierra y sol en la Costa
En Quito, las lluvias se harán presentes con una probabilidad del 45%.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

El clima en Ecuador para este miércoles 27 de agosto mostrará un marcado contraste entre la Costa y la Sierra. Las ciudades costeras disfrutarán de cielos despejados o parcialmente soleados y temperaturas cálidas. Mientras que en la Sierra se prevén lluvias aisladas, nubosidad y temperaturas frescas, especialmente en Cuenca, donde la probabilidad de precipitaciones será más elevada.

Costa: sol y clima agradable

En Portoviejo, se espera un día parcialmente soleado, con temperaturas entre 21 y 30 °C y 0 % de probabilidad de lluvias, ideal para actividades al aire libre y recreativas.

Manta tendrá un panorama soleado, con máximas de 28 °C y sin lluvias previstas, lo que permitirá disfrutar de la playa y el turismo en la zona.

En Guayaquil, la jornada será similar, con cielo despejado, temperaturas entre 21 y 31 °C y ausencia de precipitaciones, favoreciendo las actividades comerciales, recreativas y de movilidad urbana.

Sierra: lluvias y nubosidad predominante

En Quito, las lluvias se harán presentes con una probabilidad del 45%, cielo nublado y temperaturas de 10 a 21 °C. Se prevén lloviznas dispersas principalmente en horas de la tarde, por lo que se recomienda portar paraguas y ropa impermeable.

Cuenca registrará un día más lluvioso, con 55% de probabilidad de precipitaciones, cielo cubierto y temperaturas entre 10 y 17 °C. Las lluvias intermitentes podrían presentarse desde la mañana hasta la tarde. Acompañadas de un ambiente fresco y húmedo que requerirá precaución al desplazarse por la ciudad.

Radiación solar: cuidado a pesar de la nubosidad

Aunque la Sierra presentará lluvias y nubosidad, la radiación ultravioleta (UV) será moderada, mientras que en la Costa, con cielos despejados, alcanzará niveles altos. Se recomienda aplicar protector solar, usar gafas con filtro UV y cubrirse con sombrero o gorra para proteger la piel y los ojos, incluso en días nublados.

Recomendaciones generales

El clima será ideal para actividades al aire libre en la Costa, con cielos soleados y temperaturas agradables. En la Sierra, especialmente en Cuenca y Quito, se aconseja llevar paraguas o impermeable y vestir ropa abrigada, debido a la frescura y las lluvias intermitentes. Mantenerse hidratado y protegido del sol permitirá aprovechar el día con comodidad y seguridad.

En resumen, el miércoles 27 de agosto se perfila como un día de contrastes climáticos en Ecuador, con sol y calor en la Costa y lluvias con temperaturas frescas en la Sierra. Especialmente en Cuenca, donde la población deberá tomar precauciones para sus actividades al aire libre.

