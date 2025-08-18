Clima en Ecuador este martes 19 de agosto: cielos despejados en la Costa y temperaturas agradables en la Sierra

El pronóstico del tiempo para este martes 19 de agosto ofrece un escenario alentador para la mayoría de ciudades del país. La Costa experimentará condiciones mayormente estables, con cielos despejados o ligeramente nublados y sin lluvias previstas. Mientras que en la Sierra las temperaturas se mantendrán frescas, con bajas probabilidades de precipitaciones aisladas en algunas localidades.

Costa: estabilidad y sin lluvias

En Portoviejo, se anticipa una jornada con cielo nublado, temperaturas que oscilarán entre 20 y 28 °C y 0 % de probabilidad de lluvias. El ambiente será húmedo pero estable, ideal para actividades cotidianas y desplazamientos sin complicaciones.

En Manta, el pronóstico es similar: 20 a 26 °C, cielo cubierto y sin precipitaciones, lo que favorecerá tanto las actividades portuarias como las recreativas en la franja costera.

Guayaquil será la ciudad más cálida del litoral, con temperaturas entre 21 y 31 °C, cielo soleado y 0 % de probabilidad de lluvias. Estas condiciones pueden elevar la sensación térmica en horas del mediodía, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

Sierra: mañanas frías y tardes agradables

Quito registrará temperaturas que oscilarán entre 8 y 20 °C, con cielo parcialmente soleado y una probabilidad de lluvias del 20 %, principalmente en forma de lloviznas débiles hacia la tarde. La capital tendrá un ambiente fresco, favorable para actividades al aire libre, aunque se aconseja portar un abrigo ligero.

En Cuenca, el clima será más estable, con temperaturas que irán de 7 a 21 °C y un cielo soleado durante la mayor parte del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto en la mañana como en la tarde.

Tendencia general del clima

El martes se perfila como un día tranquilo en términos meteorológicos. La ausencia de lluvias en la Costa y en buena parte de la Sierra permitirá el desarrollo de actividades productivas, educativas y turísticas sin mayores interrupciones. La única excepción serán las posibles lloviznas en Quito, que no modificarán en gran medida la estabilidad general del clima.

Un aspecto a tener en cuenta será la radiación ultravioleta, que alcanzará valores altos a muy altos en distintas zonas, en especial en la Costa y en las ciudades serranas con cielos despejados como Cuenca. El uso de protector solar, gafas con filtro UV y sombrero es esencial, incluso en ciudades con nubosidad ligera.

Recomendaciones para la jornada

Para este martes 19 de agosto, se recomienda a los ciudadanos de la Costa aprovechar el buen clima para actividades al aire libre, sin olvidar la protección solar por el incremento de la radiación. En la Sierra, aunque las temperaturas serán frescas, la mayor parte del día será estable y sin lluvias, con excepción de Quito, donde se recomienda portar paraguas por la ligera probabilidad de precipitaciones. En general, será un día favorable en todo el país para desplazamientos y labores cotidianas.