Cinco muertes violentas estremecen a Santo Domingo en una sola noche

Una noche marcada por el terror vivió la ciudad de Santo Domingo entre el domingo 10 y la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025. En dos hechos violentos distintos, cinco personas murieron, entre ellos cuatro jóvenes que fueron atacados a tiros mientras conversaban en la vereda de una urbanización. Horas después, en otro sector, un presunto delincuente murió tras un intento de asalto a un policía.

El primer hecho ocurrió aproximadamente a las 23h00 del domingo 10 de agosto del 2025, en la urbanización Los Rosales, cuarta etapa, en la calle Jaime Andrade Marín. Un grupo de jóvenes se encontraba reunido en los exteriores de una vivienda, cuando un vehículo con varios sujetos armados se acercó y, sin mediar palabra, abrió fuego contra ellos.

Tres de los jóvenes murieron en el lugar, mientras que un cuarto fue trasladado con vida a una casa de salud, donde falleció horas después. Las víctimas fueron identificadas como Steven Martínez Cedeño (20), Elvis Álvarez Intriago (14), Mario León Moncayo (17) y Luis Cedeño Cerón (25). El herido, que también perdió la vida, respondía al nombre de Cristian León Ruiz (20).

Encontraron mensaje amenazante

Según informó la Policía Nacional, junto a los cuerpos se encontró un panfleto con un mensaje amenazante. El texto advertía sobre represalias contra personas vinculadas a actividades de extorsión o que financien a grupos delincuenciales. El mensaje también hacía un llamado a “limpiar la ciudad” de quienes causan muertes inocentes.

Además, familiares de una de las víctimas informaron a la Policía que ya habían recibido amenazas previas por parte de presuntos integrantes de una organización delictiva. Este dato refuerza la hipótesis de que el crimen habría sido planificado y ejecutado como represalia.

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y de Criminalística acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Santo Domingo, mientras que el vehículo de los atacantes se habría dado a la fuga con dirección a la avenida Abraham Calazacón.

Ya en la mañana del lunes 11, la Policía halló un vehículo incinerado en la vía a la parroquia San Jacinto del Búa, específicamente en el sector del recinto San Pablo de Chila. Se presume que podría tratarse del mismo automotor utilizado en el ataque armado, aunque esta información está en proceso de verificación.

Santo Domingo: segundo caso violento en la madrugada

Horas más tarde, en la madrugada del lunes 11 de agosto, se registró otro hecho violento en la cooperativa Juan Eulogio. En este caso, un servidor policial resultó interceptado por varios antisociales armados que intentaron robarle sus pertenencias. Según el reporte policial, durante el asalto, los delincuentes realizaron varios disparos contra el uniformado.

El policía, en uso legítimo de la fuerza, respondió al ataque y logró neutralizar a uno de los agresores. El presunto delincuente fue trasladado de inmediato a una casa de salud, donde se confirmó su fallecimiento.

Investigaciones en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables de ambos crímenes. MA, (07).