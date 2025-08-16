COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Cinco detenidos en Vinces por posesión ilegal de armas de fuego, en Guayas

Cinco presuntos integrantes de “Los Fatales” fueron detenidos en Vinces, Los Ríos, con armas de fuego no autorizadas, enfrentando prisión preventiva tras un operativo policial el 15 de agosto de 2025.
Hombres son procesados por el delito de posesión de armas.
Hombres son procesados por el delito de posesión de armas.

Redacción

Redacción ED.

El 15 de agosto de 2025, en Vinces, Los Ríos, la Policía Nacional aprehendió a Jesús V., Jonathan J., Derick B., Luis C. y Ángel V., presuntos miembros de la banda “Los Fatales”, por posesión de armas de fuego no autorizadas.

La Fiscalía logró que un Juez de Garantías Penales dictara prisión preventiva, iniciando una instrucción fiscal de 30 días.

En un operativo policial ejecutado la madrugada del 15 de agosto de 2025. Ocurrió en el sector El Malecón de la Nicaragua, en Vinces, provincia de Los Ríos, cinco individuos fueron detenidos por su presunta implicación en el delito de tenencia de armas de fuego no autorizadas.

Indentifican a los sospechosos

Los sospechosos, identificados como Jesús V., Jonathan J., Derick B., Luis C. y Ángel V., son parte del grupo delictivo conocido como “Los Fatales”, vinculado a delitos como extorsión, robos y muertes violentas en la región y posesión de armas, según la Policía Nacional.

El operativo se desencadenó tras información de inteligencia que señalaba la presencia de actividades delictivas en un inmueble del sector. Agentes de la Policía allanaron la propiedad, donde encontraron a los cinco individuos, algunos portando tres armas de fuego y municiones.

Las incautaciones de armas

En el operativo se incautaron teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para determinar su posible uso en actividades ilícitas. A los sospechosos los pusieron bajo custodia y trasladados a la Unidad Judicial Multicompetente de Vinces para su procesamiento.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó un sólido conjunto de pruebas para sustentar la acusación. Entre los elementos de convicción destacaron el parte informativo, las versiones de los agentes actuantes. Además, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el levantamiento de evidencias, que incluyó las armas y municiones decomisadas.

Posesión de armas

El Fiscal argumentó la necesidad de iniciar un proceso penal y solicitó prisión preventiva. El Juez de Garantías Penales, tras analizar las pruebas de manera integral, acogió el pedido de la Fiscalía. Este dictó prisión preventiva contra los cinco procesados.

Además, dispuso el inicio de la instrucción fiscal, que durará 30 días, tiempo en el cual se realizarán pericias a las evidencias incautadas para determinar la magnitud de las actividades delictivas de los sospechosos.

Contexto de Violencia en Los Ríos

La provincia de Los Ríos ha experimentado un incremento de la delincuencia organizada en los últimos años, con 326 casos de delitos violentos registrados entre 2023 y 2024, según estadísticas de la Policía Nacional. Vinces, conocido por su actividad agrícola, no es ajeno a esta problemática, con grupos como “Los Fatales” señalados por perpetrar extorsiones y asesinatos selectivos. (27)

