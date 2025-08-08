Christian ‘Diablito’ Lara regresa al fútbol con Sociedad Atlética Sancor a los 45 años

Christian ‘Diablito’ Lara, a sus 45 años, anunció su retorno al fútbol profesional este 8 de agosto de 2025 con Sociedad Atlética Sancor en Santo Domingo de los Tsáchilas, para disputar el torneo de Segunda Categoría y buscar el ascenso a la Serie B.

Lara, conocido como ‘El Diablito’, sorprendió al anunciar su regreso al fútbol profesional tras seis años de retiro. El volante ofensivo, de 45 años, fue presentado como nuevo refuerzo de la Sociedad Atlética Sancor. La incorporación busca fortalecer al equipo en los playoffs de ascenso nacional, con el objetivo de alcanzar la Serie B en la temporada 2025.

Lara, quien se retiró en 2019 tras jugar su última temporada con El Nacional, acumula una trayectoria destacada con más de 230 partidos en la Serie A ecuatoriana. El jugador fue clave en los títulos nacionales de El Nacional en 2005 y de Liga de Quito en 2007 y 2010. Además, conquistó la Copa Sudamericana en 2009 y la Recopa Sudamericana en 2009 y 2010 con los albos, según datos de Transfermarkt.

Trayectoria internacional y selección

A nivel internacional, Lara defendió los colores de clubes como Deportivo Pereira (Colombia), Al-Wakrah (Catar) y Dorados de Sinaloa (México). En la Selección Ecuatoriana, participó en el Mundial de Alemania 2006, donde jugó en los partidos contra Alemania (derrota 0-3) y Inglaterra (derrota 0-1), sumando 28 partidos y 4 goles con la Tricolor, según registros oficiales.

Su regreso al fútbol profesional se produce tras un breve paso por la Sociedad Deportiva Rayo de Cayambe en 2022, también en la Segunda Categoría, aunque no logró el ascenso. Ahora, con Sociedad Atlética Sancor, Lara buscará aportar su experiencia en un torneo competitivo que reúne a los mejores equipos provinciales en la lucha por un cupo en los playoffs nacionales.

Expectativas en Santo Domingo

La Sociedad Atlética Sancor anunció la llegada de Lara con entusiasmo, destacando que su “talento y experiencia” serán fundamentales para alcanzar los objetivos del club. El equipo, que compite en el torneo provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, clasificó a los playoffs de ascenso tras una campaña sólida en la fase regular. La incorporación de Lara, publicada en Instagram por el club, generó reacciones positivas entre los hinchas, quienes esperan que el jugador, conocido por su remate de larga distancia y creatividad, marque la diferencia.

El torneo de Segunda Categoría de Ecuador consta de una fase provincial, seguida de playoffs regionales y nacionales. Los equipos que superen estas etapas logran el ascenso a la Serie B, según el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). En 2024, clubes como Leones del Norte y 22 de Julio lograron el ascenso, consolidando el carácter competitivo de esta categoría.

Contexto del fútbol ecuatoriano

El retorno de Lara se da en un contexto de retos financieros para el fútbol ecuatoriano, especialmente en la Segunda Categoría, donde los clubes operan con presupuestos limitados. La incorporación de un jugador de la talla de Lara resalta el compromiso de clubes como Sociedad Atlética Sancor por fortalecer sus planteles y atraer atención mediática.

La última temporada de Lara en El Nacional (2018) dejó un registro de 10 partidos y 1 gol. A sus 45 años, su condición física será clave para enfrentar un torneo exigente. El calendario de los playoffs de ascenso aún no ha sido confirmado por la FEF, pero se espera que los partidos inicien en las próximas semanas.

Impacto en la afición

La llegada de ‘El Diablito’ a Santo Domingo de los Tsáchilas ha generado expectativa en la comunidad futbolística local. Los hinchas de Sociedad Atlética Sancor confían en que la experiencia de Lara, combinada con la juventud del plantel, impulse al equipo hacia el ascenso.

El ‘Diablito’ Lara está convocado para el choque que tendrá hoy (15h00) Sociedad Atlética Sancor ante Deportivo Santo Domingo, en el estadio IK9. Este partido marcará el debut oficial de Lara, un hito que revive la carrera de uno de los jugadores más recordados del fútbol ecuatoriano.