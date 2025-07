Chelsea sin Moisés Caicedo busca la semifinal ante Palmeiras en Lincoln Financial Field

Palmeiras, liderado por Vitor Roque, se medirá al Chelsea, con Enzo Fernández, el viernes 4 de julio de 2025 a las 20h00 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. Los ‘blues’ no podrán contar con Moises Caicedo.

Este duelo, el segundo entre ambos tras la final de 2021, donde Chelsea venció 2-1 en tiempo extra al Palmeiras. El ‘verdao’ llega a cuartos tras derrotar 1-0 a Botafogo en octavos con un gol de Paulinho en el 110’, mientras que los ‘blues’ superaron 4-1 a Benfica en la prórroga, con goles de Reece James, Christopher Nkunku, Pedro Neto, y Kiernan Dewsbury-Hall.

Palmeiras: en busca de revancha

Bajo la dirección de Abel Ferreira, Palmeiras ha sido un equipo dominante en Sudamérica, con 2 Copas Libertadores (2020, 2021), 2 Brasileirao (2022, 2023), una Copa de Brasil (2020), una Recopa Sudamericana (2022), y 3 torneos paulistas (2020, 2022, 2024). En el torneo, Palmeiras está invicto con 2 victorias (2-0 vs. Al-Ahly, 1-0 vs. Botafogo) y 2 empates (0-0 vs. Porto, 1-1 vs. Wydad Casablanca). Sin embargo, enfrenta bajas: Gustavo Gómez y Joaquín Piquerez están suspendidos, y Paulinho, héroe contra Botafogo, es duda por una lesión en la pierna que requerirá cirugía tras el torneo.

La probable alineación es: Weverton; Juan Manuel Giay, Bruno Fuchs, Murilo, Caio Alexandre; Richard Ríos, Aníbal Moreno, Mauricio; Estevao, Raphael Veiga, Vitor Roque.

Chelsea: recuperación tras tropiezo

Chelsea, dirigido por Enzo Maresca, tuvo un inicio complicado con una derrota 3-1 ante Flamengo, pero se recuperó con victorias ante Atlético Nacional (2-0), River Plate (3-2), y Benfica (4-1).

La ausencia de Moisés Caicedo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, es una baja sensible en el mediocampo.

La alineación probable incluye a Robert Sánchez; Reece James, Levi Colwill, Benoît Badiashile, Marc Cucurella; Roméo Lavia, Enzo Fernández, Kiernan Dewsbury-Hall; Cole Palmer, Pedro Neto, Liam Delap. Nicolas Jackson, tras cumplir su sanción, estará disponible. Enzo Fernández y Cole Palmer son las principales figuras, con 3 goles y 2 asistencias combinados en el torneo.

Antecedente doloroso

El único enfrentamiento previo entre Palmeiras y Chelsea fue en la final del Mundial de Clubes 2021, disputada el 12 de febrero de 2022 en Abu Dhabi. Chelsea se impuso 2-1 en la prórroga con goles de Romelu Lukaku (55’) y Kai Havertz (117’), mientras que Raphael Veiga empató de penal al 64’. Esa derrota dejó una marca en Palmeiras, que busca su primer título mundial reconocido por la FIFA, aunque los aficionados reivindican la Copa Río de 1951 como un campeonato mundial.

Un Mundial de Clubes destacado

El Mundial de Clubes 2025, con 32 equipos, ha destacado por sorpresas como las eliminaciones de Inter de Milán y Manchester City. El duelo entre Palmeiras y Chelsea representa el clásico enfrentamiento entre el fútbol sudamericano, basado en garra y talento, y el europeo, con estructura táctica y poder económico. El ganador avanzará a la semifinal del 8 de julio en MetLife Stadium, Nueva Jersey, contra el vencedor de Fluminense vs. Al Hilal.

Desafíos tácticos

Palmeiras dependerá de la velocidad de Estevao y Vitor Roque, quien suma 2 goles en el torneo. Chelsea, con 58% de posesión promedio, buscará controlar el juego a través de Enzo Fernández y explotar los contraataques de Cole Palmer y Pedro Neto. Las condiciones climáticas en Filadelfia, donde se esperan 27°C y posibilidad de lluvia, podrían influir, como ocurrió en el partido de Chelsea contra Benfica, interrumpido por una tormenta eléctrica.