Charlize Theron renunció a las aplicaciones de citas por esta razón

La actriz Charlize Theron, de 49 años, reveló durante una entrevista con Andy Cohen en el programa Watch What Happens Live que abandonó las aplicaciones de citas debido a que se encontró perfiles falsos y experiencias insatisfactorias.

Charlize Theron tuvo dos citas

Durante la entrevista, Charlize Theron comentó que una amiga la convenció para registrarse en una plataforma utilizada por figuras como Andrew Garfield y anteriormente por Gwyneth Paltrow. “Ya no la uso”, afirmó la actriz.

Theron detalló que solo tuvo dos citas a través de la aplicación, pero que los perfiles que encontró la desanimaron. “Cada semana hay alguien que se proclama director ejecutivo de nada o sube una foto del festival Burning Man”, dijo, señalando que muchos usuarios exageran sus profesiones, como “directores creativos de nada” o mostraban obsesiones con el fitness.

La actriz también reveló que varios hombres no eran quienes decían ser, lo que le generó desconfianza. De hecho, Theron confrontó directamente a algunos de ellos, antes de suspender todo contacto con la plataforma.

Un contexto de citas modernas

La aplicación que utilizó Charlize Theron, sin revelar el nombre, conecta a celebridades y profesionales de alto perfil. Sin embargo, el auge de perfiles falsos y la falta de autenticidad han sido problemas recurrente, según reportes de Variety y People en 2025.

Theron, ganadora de un Óscar por Monster en 2004, expresó su frustración con un sistema que, en su experiencia, no cumplió con sus expectativas de conocer personas genuinas.

Charlize Theron promociona su nueva película

La revelación ocurrió mientras Theron promocion ‘La vieja guardia 2’, secuela de la película de acción de Netflix que retoma su papel como Andy, una guerrera inmortal.

La cinta, dirigida por Victoria Mahoney, también cuenta con Chiwetel Ejiofor y Uma Thurman en el elenco. La entrevista en Watch What Happens Live, grabada en Los Ángeles, permitió a Theron hablar no solo de su carrera, sino también de aspectos personales, como su experiencia con las citas modernas, resonando con audiencias que enfrentan desafíos similares en aplicaciones.

Se queda en la soltería

La famosa actriz Charlize Theron ha tenido relaciones notables a lo largo de su carrera. Entre 1995 y 1997, salió con el actor Craig Bierko. Posteriormente, mantuvo una relación con Stephan Jenkins, vocalista de Third Eye Blind, desde 1998 hasta 2001.

Su vínculo más duradero fue con el actor Stuart Townsend, con quien convivió desde 2002 hasta 2010 sin llegar a casarse. Entre 2013 y 2015, Theron estuvo con Sean Penn, una relación mediática que terminó de forma abrupta.

Su relación más reciente, al menos dada a conocer a los medios, fue con el modelo Alex Dimitrijevic en 2023. Actualmente, ella se dedica de lleno a cuidar de sus dos hijas adoptivas, Jackson y August, y no ha revelado planes de volver a intentar citas digitales.