Celebran el día internacional de la juventud con energía y reconocimientos

El salón de la ciudad se convirtió en un epicentro de energía juvenil al celebrar el Día Internacional de la Juventud. El evento se realizó la mañana de este martes 12 de agosto, donde un grupo de jóvenes derrocharon energía, acompañado de música que marcó un hito en la agenda por el mes de la juventud.

Entre las actividades, se desarrolló el foro “Jóvenes que Dejan Huellas”, realizado en un ambiente cargado de entusiasmo. Durante la jornada, se premió a diez jóvenes destacados de Portoviejo por sus aportes en áreas como emprendimiento, tecnología, innovación, derechos humanos, liderazgo y voluntariado.

Jóvenes compartieron sus experiencias

Este encuentro se realizó en el salón de la ciudad del Palacio Municipal. Allí, cinco jóvenes compartieron sus experiencias, al lograr premios internacionales.

Luis Grijalva, contó con emoción la importancia de haberse capacitado en el Centro de Emprendimiento, Tecnología e Innovación (CETI), en robótica, electrónica, drones y corte láser. Fue allí que creó a “Lumina IA” un proyecto para incluir a personas con discapacidad auditiva. Este proyecto ganó el premio iberoamericano. Estas experiencias inspiraron a los asistentes.

Programa voluntario juvenil

En la celebración, el Municipio de Portoviejo lanzó el Programa Oficial de Voluntariado Juvenil, una iniciativa enfocada en capacitar a los jóvenes en liderazgo, habilidades blandas y temas ambientales.

“Nuestras políticas, proyectos e inversiones se enfocan en abrirles puertas, darles herramientas y crear espacios para que puedan liderar, innovar y transformar”, se informó.

La agenda continúa este mes

La agenda por el Mes de la Juventud en Portoviejo comenzó el 4 de agosto con una hora cívica en el Salón de la Ciudad, ubicado en el edificio municipal. Yessley Castro, jefe municipal de Vinculación de la Juventud, informó que la Alcaldía, en colaboración con el Consejo Consultivo de Jóvenes, diseñó una programación que incluye entre 12 y 15 actividades enfocadas en deporte, formación, empleabilidad, salud mental y cultura.

La agenda concluirá el 30 de agosto en el parque Las Vegas con un festival cultural que integrará elementos de interés para los jóvenes, como un festival de anime, una convención tipo comic-con con DJs y un show cooking de comida asiática.

Castro explicó que este evento busca destacar la diversidad de intereses de la juventud, incluyendo cultura, gastronomía y entretenimiento. El festival será de acceso gratuito y está diseñado para atraer a jóvenes de todo el cantón. La Alcaldía espera que el cierre sea una muestra del impacto de la juventud en áreas como el deporte, la educación y la cultura.