Catar presenta su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de 2036 en Doha

El Comité Olímpico de Catar (COQ) confirmó este martes 22 de julio su participación en las conversaciones en curso con el Comité Olímpico Internacional (COI) para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036 en la capital de Doha, como parte del proceso de selección de la nueva ciudad anfitriona.

«Con cada evento que organizamos, y cada competición que ofrecemos, elevamos las expectativas del mundo. Prepárense, mientras el sueño se reaviva y nuestra determinación se eleva hacia Doha 2036″, dice el mensaje publicado por el ‘Team Catar’ en su cuenta de ‘X’ para confirmar oficialmente que se presentan como candidata a albergar los Juegos Olímpicos del año 2036.

Este paso refleja el «compromiso inquebrantable» de Catar con el apoyo al movimiento olímpico y paralímpico. También su interés por «contribuir eficazmente al desarrollo del deporte mundial» y su papel en la construcción de «puentes de comunicación, la ampliación de los horizontes de acercamiento y entendimiento entre los pueblos y el empoderamiento de las personas, especialmente de los jóvenes», resalta.

El Presidente del Comité Olímpico de Catar y Presidente del Comité de Candidatura, el jeque Joaan bin Hamad Al Thani, declaró la presentación de esta candidatura refleja «una visión nacional» que considera el deporte como «motor de desarrollo y una plataforma para promover el entendimiento y la paz entre los pueblos». «Hemos hecho del deporte un eje central de nuestra estrategia nacional (…) Hoy aspiramos a potenciar este papel a nivel regional e internacional presentando un nuevo modelo que refleje la diversidad de nuestra región y celebre sus auténticos valores humanos», agregó Al Thani.

