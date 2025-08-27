Caso Pepe Tola: su futuro judicial sigue en suspenso tras más de una década

El proceso judicial que involucra al ex chico reality y actor ecuatoriano Pepe Tola permanece en un punto muerto. Desde el 2 de agosto de 2023, la defensa legal del ex presentador aguarda la convocatoria de la Corte Nacional de Justicia a una audiencia de fundamentación. Esta diligencia sería decisiva, pues permitiría volver a exponer los argumentos con los que cuestionan la sentencia que pesa en su contra.

Tola, quien ganó popularidad en programas como Combate y en la serie Tres Familias, permanece prófugo desde su condena. Para él, esta audiencia representa la última vía legal que le queda dentro del sistema judicial ecuatoriano.

Una reaparición inesperada en redes

Aunque ha evitado la vida pública, Pepe Tola sorprendió el pasado 22 de agosto de 2025, día de su cumpleaños número 32, al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram tras tres años de silencio digital. La publicación generó múltiples reacciones, en especial de excompañeros del reality que lo apoyaron con comentarios y mensajes de ánimo.

El origen del caso

El proceso contra Tola se remonta al 1 de abril de 2013, cuando se denunció una presunta violación a una menor de 13 años. El escándalo estalló en un momento en que el joven gozaba de gran popularidad en la televisión nacional.

Tras cuatro años de investigaciones, en febrero de 2018 fue sentenciado a 16 años de prisión y al pago de una indemnización de 25.000 dólares. Desde entonces no ha cumplido con la condena. En declaraciones pasadas, aseguró que no huye de la justicia, sino de lo que califica como una “injusticia” derivada de la sentencia.

Recursos legales sin éxito en el caso

La defensa de Tola agotó varias instancias. Primero, su familia presentó una apelación que fue rechazada. Posteriormente intentaron un recurso de casación, inadmitido en junio de 2019.

Ese mismo año, el abogado Carlos Luisa Sánchez asumió el caso y planteó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, alegando que el rechazo previo respondió a un “excesivo formalismo” que habría vulnerado el derecho a la defensa.

Hasta la fecha, el proceso se mantiene sin una resolución definitiva.

Futuro incierto para Pepe Tola

Han pasado más de diez años desde la denuncia inicial, y el caso no se ha cerrado. El siguiente paso depende de la Corte Nacional de Justicia, que deberá decidir si convoca o no a la audiencia de fundamentación solicitada.

Mientras tanto, el ex chico reality Pepe Tola permanece alejado de su familia y de los escenarios mediáticos.