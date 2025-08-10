COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Espectáculos
Cine

Cartelera Ecuador: estrenos de cine que conquistarán todos los gustos

Estas nuevas películas prometen entretener y conectar con espectadores de todas las edades y preferencias.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Cartelera Ecuador: estrenos de cine que conquistarán todos los gustos
Los amantes del cine de superhéroes podrán disfrutar de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’.
Cartelera Ecuador: estrenos de cine que conquistarán todos los gustos
Los amantes del cine de superhéroes podrán disfrutar de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La cartelera de cine en Ecuador se renueva con una amplia variedad de películas que prometen entretener a todo tipo de público.

Desde thrillers psicológicos y musicales hasta secuelas esperadas y relatos basados en hechos reales, la gran pantalla ofrece historias para todos los gustos.

Suspenso y misterio en el cine

Uno de los estrenos más destacados es ‘La hora de la desaparición’, un thriller que atrapa desde el primer minuto. La trama gira en torno a un pequeño pueblo donde, misteriosamente, 17 niños desaparecen siempre a las 2:17 de la madrugada. La única pista son imágenes que muestran a los niños corriendo con los brazos abiertos.

Bajo la dirección de Zach Cregger, esta película mezcla elementos humanos con lo sobrenatural. La actuación de Julia Garner, que interpreta a una maestra sospechosa, añade tensión a una historia que se conecta con antiguos rituales y oscuros mitos.

Comedia y terror

En el género de la comedia, llega ‘Otro viernes de locos’, la esperada secuela que suma nuevas generaciones y situaciones hilarantes.

Dirigida por Nisha Ganatra y respaldada por Disney, la película destaca la química entre Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, mientras que jóvenes actrices aportan frescura a la historia.

Por otro lado, el terror se confirma con Exorcismo, el ritual, basada en hechos reales. Protagonizada por Abigail Cowen y Al Pacino, esta cinta aborda el complejo límite entre la enfermedad mental y la posesión, y ofrece un terror inquietante que invita a reflexionar sobre la ciencia y la religión.

Musicales y más

Asimismo, los fans de la música tienen una cita con ‘Jin Live Amsterdam’, el registro audiovisual del recital en solitario de Jin, integrante del famoso grupo BTS. El concierto reúne temas de sus álbumes ‘Echo’ y ‘Happy’, transmitiendo la energía y autenticidad del artista.

Además, ‘Amores Materialistas’, escrita y dirigida por Celine Song, examina con una mirada crítica las relaciones modernas, el amor, la perfección y el estatus económico. Protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal, la historia está ambientada en la alta sociedad neoyorquina y cuestiona los ideales románticos tradicionales.

Superhéroes y otros universos

Finalmente, los amantes del cine de superhéroes podrán disfrutar de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’. Esta película reimagina a la icónica familia con Pedro Pascal y Vanessa Kirby enfrentando amenazas en un mundo retro-futurista.

Su mayor desafío es combatir a Galactus y su Heraldo Silver Surfer, mientras fortalecen los lazos familiares.
La crítica destaca esta entrega por combinar acción, nostalgia de los años 60 y una exploración profunda de los vínculos personales dentro del universo Marvel.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Samsung lanza protección contra estafas de suplantación de voz con IA en Galaxy

¿Mentira o verdad? La feroz acusación de Cristina Fernández a Javier Milei que impacta Argentina

Cartelera Ecuador: estrenos de cine que conquistarán todos los gustos

Liga de Portoviejo empató 1-1 contra Juventud Italiana por la semifinal de ida del Campeonato Provincial de Ascenso

Manta FC e Independiente del Valle igualan sin goles en el Jocay

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Samsung lanza protección contra estafas de suplantación de voz con IA en Galaxy

¿Mentira o verdad? La feroz acusación de Cristina Fernández a Javier Milei que impacta Argentina

Cartelera Ecuador: estrenos de cine que conquistarán todos los gustos

Liga de Portoviejo empató 1-1 contra Juventud Italiana por la semifinal de ida del Campeonato Provincial de Ascenso

Manta FC e Independiente del Valle igualan sin goles en el Jocay

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Samsung lanza protección contra estafas de suplantación de voz con IA en Galaxy

¿Mentira o verdad? La feroz acusación de Cristina Fernández a Javier Milei que impacta Argentina

Liga de Portoviejo empató 1-1 contra Juventud Italiana por la semifinal de ida del Campeonato Provincial de Ascenso

Manta FC e Independiente del Valle igualan sin goles en el Jocay

¡Gran oportunidad! Ministerio de Educación lanza convocatoria para docentes, psicólogos y trabajadores sociales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO