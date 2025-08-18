COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Espectáculos
Novedades

Carlos Scavone y María José Viteri revelan que esperan una niña: emoción, humo rosado y felicidad familiar

Carlos Scavone y María José Viteri revelan el sexo de su primer bebé en una emotiva celebración llena de alegría y amor.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

El actor y presentador Carlos Scavone y su novia, la comunicadora María José Viteri, sorprendieron a familiares, amigos y seguidores al revelar el sexo de su primer bebé: será una niña. La noticia se dio en un emotivo encuentro íntimo, lleno de risas, abrazos y alegría, en el que un humo color rosado marcó el momento especial.

El embarazo de la pareja ya se había confirmado en julio, cuando María José compartió fotografías junto a Carlos y su perrita Olivita, generando un sinfín de felicitaciones y muestras de cariño de seguidores y colegas. Sin embargo, el misterio del sexo del bebé mantenía la expectativa, y este fin de semana la pareja decidió compartir la gran noticia con sus seres más cercanos.

El encuentro fue cuidadosamente planeado: todos los invitados vistieron de blanco, creando un ambiente de armonía y unidad. Entre charlas, risas y abrazos, llegó el momento más esperado: el humo rosado emergió entre los presentes y confirmó que la futura mamá espera una niña. La emoción se desbordó, y no tardaron en llegar felicitaciones a través de redes sociales, donde los fanáticos compartieron su entusiasmo y cariño por la pareja.

Humor y ternura en cada instante

Carlos Scavone, conocido por su carisma y sentido del humor, acompañó la publicación de la revelación con la frase: “Y ahora, lo que todos esperaban”. Aun así, mantuvo el misterio sobre el nombre de la pequeña, asegurando entre risas que él será quien decida el nombre, pese a que familiares y amigos intenten influir en la elección.

María José Viteri también se mostró emocionada, consciente de la importancia de este momento y agradecida por compartirlo con su círculo más cercano. La pareja aprovechó la ocasión para capturar fotografías y videos que quedarán como recuerdo de una de las etapas más felices de sus vidas.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Carlos Scavone (@carlosscavone)

Una hija muy deseada por Carlos y María José

El anuncio de que esperan una niña tiene un significado especial para Carlos Scavone, quien siempre había expresado su deseo de convertirse en padre de una hija. Personas cercanas aseguran que el actor se encuentra viviendo uno de los momentos más emotivos de su vida, y que está decidido a cumplir con un rol de padre presente y protector, disfrutando cada instante de la dulce espera junto a María José.

La pareja recibió innumerables mensajes de felicitaciones, cariño y buenos deseos, tanto de colegas del medio artístico como de seguidores que celebran con ellos este nuevo capítulo.

Preparativos y felicidad compartida

Aunque el nombre de la bebé sigue siendo un misterio, la pareja ya se encuentra organizando los preparativos para su llegada. Entre risas, complicidad y muestras de afecto, Carlos y María José disfrutan de cada momento de la dulce espera, conscientes de que la llegada de su hija transformará sus vidas y llenará su hogar de alegría y amor.

El evento también permitió a la pareja reforzar la unión familiar y disfrutar de la compañía de sus seres queridos. La celebración reflejó no solo la felicidad por la noticia, sino también el cariño y el apoyo que rodea a Carlos y María José en esta nueva etapa.

