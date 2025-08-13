Carlos Alcaraz encara un cierre de temporada con el número uno en la mira

El tenista español Carlos Alcaraz afronta el tramo final de la temporada con el objetivo de recuperar el número uno del ranking ATP, revalidar el título del Abierto de Estados Unidos, ganar su primera Copa Davis con España y conquistar el Torneo de Maestros. El murciano busca mejorar sus registros de las últimas dos campañas, donde no logró mantener un cierre competitivo tras el verano.

En 2024, Carlos Alcaraz sufrió un bajón de rendimiento después de perder la final de los Juegos Olímpicos de París ante Novak Djokovic. Este año, quiere revertir esa imagen y firmar un final de curso sólido. Su hoja de ruta incluye los Masters 1000 de Cincinnati, Shanghai y París-Bercy, así como la defensa de títulos y retos en diferentes superficies.

Cincinnati, primer paso en el camino

En el Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz ya superó a Damir Dzumhur y Hamad Medjedovic, avanzando más allá de su debut del año pasado. Busca su primer título en la ciudad estadounidense, y cada victoria le permite recortar puntos al líder del ranking, Jannik Sinner, quien defiende campeonato en este torneo.

Este certamen es el último gran test antes del US Open, donde Carlos Alcaraz hizo historia en 2022 con su primer Grand Slam, aunque en 2023 cayó en segunda ronda ante Botic Van de Zandschulp. Un triunfo en Nueva York le permitiría reducir en más de 3.000 puntos la distancia con Sinner, actualmente inferior a 3.500 unidades.

US Open y la posibilidad de un doblete histórico

El Abierto de Estados Unidos es el gran objetivo de Carlos Alcaraz en septiembre. Ganarlo por segunda vez no solo representaría un impulso emocional, sino también un paso crucial para volver a liderar el ranking ATP. Un doblete Cincinnati–US Open, inédito para él, lo situaría nuevamente en la cima dos años después.

Liderazgo en la Copa Davis

Entre el 13 y 14 de septiembre, el murciano encabezará la Armada Española en Marbella en la eliminatoria de Copa Davis ante Dinamarca, con el objetivo de avanzar a las finales de Bolonia en noviembre. En caso de clasificación, buscará su primer título en esta competición, un hito que reforzaría su palmarés colectivo.

Gira asiática y final de temporada en indoor

Posteriormente, Carlos Alcaraz participará en la Copa Rod Laver con el equipo europeo, y afrontará la gira asiática con la defensa de su título en Pekín y su tercera participación en el Masters 1000 de Shanghai, donde en 2024 alcanzó los cuartos de final.

El cierre de temporada incluirá el Masters 1000 de París-Bercy, torneo en el que solo una vez ha llegado a cuartos (2022), y las Finales ATP, donde fue semifinalista en 2023 y no superó la fase de grupos en 2024. Esta última cita, conocida como la de los “maestros”, representa la oportunidad de cerrar el año entre los ocho mejores y, potencialmente, como número uno del mundo.

Un reto de consistencia

La ambición de Alcaraz se concentra en mantener regularidad y efectividad en el cierre de temporada, algo que no logró en los dos últimos años. Con la motivación de recuperar la cima y sumar títulos de prestigio, el español afronta una serie de torneos que marcarán el balance final de su campaña 2025.