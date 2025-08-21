Capturan a tres sospechosos por asesinato de presidente de la Cámara de Comercio en Esmeraldas

La Policía Nacional aprehendió a tres individuos presuntamente vinculados al asesinato de Édgar Vicente Aguayo Molina, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, ocurrido el 18 de agosto de 2025 en su farmacia ubicada en el centro de la ciudad. El operativo, liderado por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), identificó a los detenidos como miembros de la banda Los Tiguerones, en un contexto de creciente violencia en la provincia.

Asesinato de Aguayo

El crimen que conmocionó a Esmeraldas tuvo lugar, cuando sicarios dispararon contra Aguayo, de 65 años, en su farmacia situada en las calles 9 de Octubre y Olmedo. Según el reporte policial, el empresario recibió múltiples impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, lo que le causó la muerte inmediata. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, desplegó un operativo que culminó con la captura de tres sospechosos en distintos puntos de la ciudad.

El coronel Álex Reina Huertas, comandante de la Subzona Esmeraldas, confirmó que los detenidos serían parte de la organización delictiva Los Tiguerones. “Se logró la aprehensión flagrante de tres ciudadanos vinculados en esta acción violenta. El compromiso de la Policía Nacional es firme en la lucha contra el crimen organizado en la provincia”, afirmó.

Perfil de los detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como Michelle F., de 20 años, conocido como alias Peluquero, quien no registra antecedentes; Jordi M., de 24 años, alias Jordi, con historial por tráfico ilícito de sustancias y tenencia de armas; y Jonathan P., de 36 años, con antecedentes por porte de armas y tráfico de drogas. Las detenciones se realizaron en allanamientos en los barrios La Guacharaca, Las Américas y Divino Niño, tras labores de inteligencia coordinadas por Dinased y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

La Fiscalía dispuso diligencias para determinar la situación jurídica de los sospechosos, quienes permanecen bajo custodia mientras se recopilan pruebas balísticas y otros indicios. Las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre los motivos del crimen, aunque se investiga una posible relación con extorsión, un delito que afecta al comercio local.

Violencia en la provincia de Esmeraldas

El asesinato de Aguayo se produce en un escenario de creciente inseguridad en Esmeraldas, donde la extorsión, conocida como “vacuna”, ha impactado a comerciantes. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Ecuador registró 4.619 homicidios entre enero y junio de 2025. Los datos registran un incremento del 47% respecto al mismo periodo de 2024. Este crimen ocurrió un día después de una masacre en Santo Domingo que dejó siete muertos, atribuida a disputas entre bandas.

Édgar Aguayo, además de su rol como presidente de la Cámara de Comercio, era un médico respetado y líder gremial. Hace semanas, encabezó la organización de la Expoferia 2025 en el recinto ferial La Propicia. El evento reunió a decenas de emprendedores durante las festividades por la Independencia de Esmeraldas. Su liderazgo fortaleció el comercio local, consolidándolo como un pilar económico de la región.