Capturan a pareja armada luego de persecución policial en Chone

La Policía Nacional capturó a una pareja: Kenny A., de 28 años, y Ana V., de 39 años, el 3 de agosto de 2025 a las 20h00 en la ciudadela San Cayetano de Chone, provincia de Manabí, por portar un arma de fuego tras una persecución.

La noche del domingo envolvió la ciudadela San Cayetano, cuando una alerta del ECU-911 movilizó a la Policía Nacional. La institución armada desplegó al Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) tras reportes de dos sospechosos en una motocicleta. Los agentes localizaron a Kenny A., de 28 años, y Ana V., de 39 años, quienes circulaban en una Suzuki AX100 negra por las calles del barrio. Al notar la presencia policial, la pareja aceleró, desatando una persecución.

Ana V., intentó huir a pie, zigzagueando entre las casas, pero los gendarmes la alcanzaron rápidamente. Kenny A., permaneció en la moto, pero los agentes lo rodearon y detuvieron a ambos. Durante el registro corporal, los oficiales encontraron un revólver artesanal negro con empuñadura de madera en la cintura de Kenny A., cargado con seis cartuchos sin percutir. La Policía Nacional aseguró el arma y la motocicleta, trasladándolos al patio de retención de Chone para análisis.

La Fiscalía de Manabí abrió un expediente por tenencia ilegal de armas, conforme al artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los agentes, bajo la dirección de Meneses, garantizaron los derechos constitucionales de los detenidos durante el procedimiento. Los oficiales entrevistaron a testigos, quienes reportaron movimientos sospechosos de la pareja en San Cayetano horas antes. La zona, sin cámaras públicas, llevó a los investigadores a buscar grabaciones privadas para reforzar la investigación.

Investigan precedencia de arma que utilizaba la pareja

La Unidad de Criminalística analizó el revólver para determinar su origen y posible uso en otros delitos. Los agentes verificaron los antecedentes de la pareja, quienes no registran órdenes de captura previas, según el Comando de Policía de Manabí. Los investigadores revisaron la moto Suzuki AX100 para confirmar su propiedad y descartar robos previos.

El mayor Henry Meneses anunció patrullajes conjuntos con el Ejército Ecuatoriano en San Cayetano. La Fiscalía agilizó pericias para procesar a los sospechosos antes del 10 de agosto. Las autoridades pidieron a los ciudadanos reportar actividades sospechosas al 1800-DELITO.

Los resultados de operativos marcan la diferencia

La captura de Kenny A. y Ana V. en Chone, con un revólver artesanal, marcó un avance contra la delincuencia en Manabí. La Policía Nacional continuó la investigación, mientras la comunidad exigió mayor seguridad.

El cantón Chone registra 17 incidentes delictivos relacionados con armas entre enero y julio de 2025, según el Ministerio del Interior. En julio, un operativo en el vecino cantón Flavio Alfaro decomisó tres pistolas. Las motocicletas, usadas frecuentemente por delincuentes en Manabí, facilitaron crímenes rápidos en barrios como San Cayetano, según informes policiales. (22)