Canciller de Irán desmiente cese al fuego con Israel anunciado por el presidente Donald Trump

Seyed Abbas Araghchi, canciller de Irán, desmintió la existencia de un acuerdo de cese al fuego con Israel. Con ello contradijo las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que ambos países habían pactado el fin de “la guerra de 12 días”. Araghchi aseguró que Israel inició el conflicto y que Irán no busca escalar las hostilidades. Tampoco confirmó ninguna suspensión de operaciones militares.

El canciller iraní señaló: “Como Irán ha dejado en claro repetidamente: Israel inició la guerra contra Irán, no al revés”. Añadió que, hasta las 4h00 de la madrugada, hora de Teherán, no existía ningún acuerdo para un alto al fuego ni para detener las acciones militares. Sin embargo, indicó que si “el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní” antes de esa hora, Irán no tiene intención de continuar con su respuesta militar.

Canciller de Irán se pronunció a través de X

Horas antes, Donald Trump había anunciado en un comunicado que el conflicto, al que calificó como una guerra de 12 días, había concluido tras un supuesto acuerdo entre las partes. Las declaraciones del presidente estadounidense generaron confusión, ya que no se proporcionaron detalles sobre los términos del presunto cese al fuego. Tampoco hubo detalles sobre las negociaciones que lo habrían facilitado.

El conflicto entre Irán e Israel se intensificó recientemente tras ataques aéreos israelíes contra instalaciones iraníes. Israel justificó dichos bombardeos como una medida para impedir el desarrollo de armas nucleares. Irán, por su parte, sostiene que su programa nuclear tiene fines civiles y ha denunciado las acciones como una violación de su soberanía. La escalada ha generado preocupación internacional por sus posibles repercusiones.

Se han complicado las negociaciones

Organismos internacionales, como las Naciones Unidas, han instado a ambas partes a buscar una solución diplomática para evitar una guerra de mayor escala. La región ya enfrenta tensiones derivadas de conflictos previos, y la intervención de potencias externas, como Estados Unidos, ha complicado las negociaciones. La declaración de Trump sobre un cese al fuego no fue respaldada por ninguna fuente oficial en Irán o Israel.

La postura del canciller de Irán Araghchi refleja la posición de su país de responder a las agresiones, pero también deja abierta la posibilidad de una desescalada si Israel cesa sus operaciones. Hasta el momento, no se han reportado avances en conversaciones diplomáticas, y la situación sigue siendo volátil. La comunidad internacional permanece atenta a los próximos movimientos de ambos países.