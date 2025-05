Cadáver de venezolana asesinada en Manta permanece en la morgue después de la autopsia

La Policía continúa con las investigaciones en torno al asesinato de una mujer de nacionalidad venezolana. El hecho ocurrió el jueves 15 de mayo, a las 18h00, en los exteriores de la escuela Altamira, en el circuito Pradera. La víctima se llamaba Jennifer Merchán Colmenares y tenía 34 años. Después del procedimiento de ley, el cuerpo sin vida fue llevado a la morgue de la ciudadela Urbirríos. Allí se le practicó la autopsia de ley, pero no hubo familiares que retiraran el cuerpo.

Aunque los datos no han sido confirmados, sólo se conoció que Merchán Colmenares, vivía en esta ciudad, con dos menores que serían sus hijos. No se confirmó el lugar, pero también se indicó que no tiene otros familiares. Según el comandante de la Policía, José Luis Erazo, en el momento del asesinato la ciudadana estaba dentro de su vehículo. Al parecer, se bajaba del carro cuando recibió varios disparos. El ataque se dio en plena vía pública. La mujer no alcanzó a recibir atención médica.

Varias personas estaban cerca. Algunos niños salían de clases. Otros padres esperaban en la misma zona. El hecho generó alarma. Después del ataque, los responsables huyeron del lugar. Usaron un vehículo para escapar. Minutos más tarde, la Policía localizó ese carro. Lo encontraron quemado, cerca del sitio del ataque. Las autoridades investigan por qué lo incendiaron. Durante la huida, los agresores atropellaron a una persona. Así lo informó el comandante Erazo. El incidente ocurrió durante la fuga. Aún no se ha revelado el estado de salud del atropellado.

La fallecida tenía una vida acomodada, según la Policía.

La Policía revisó la placa del carro donde se movilizaba la víctima. El auto no estaba a su nombre. Pertenecía a otra persona. Según las primeras investigaciones, ese dueño murió hace dos años en otro hecho violento. Se trataba de un ciudadano que habría sido su expareja. Los agentes analizan si existe relación entre ambos casos. No descartan ninguna hipótesis. También buscan conocer los movimientos de la víctima antes del crimen.

Jennifer Merchán ingresó al país en 2020. Se encontraba en situación migratoria regular. No tenía antecedentes penales. Tampoco tenía denuncias en su contra. Sin embargo, la Policía señaló que llevaba un estilo de vida llamativo. No se ha identificado su ocupación o actividad económica. Los investigadores ya hablaron con familiares. Recogen datos que permitan establecer las causas del ataque. A partir de esos testimonios, esperan definir una línea de investigación clara.

Policía busca obtener más detalles sobre este asesinato

La Policía reforzó la seguridad en la zona. También patrullan los alrededores de la escuela Altamira. Buscan prevenir otros hechos similares. Además, revisan cámaras de seguridad para obtener más detalles. Este nuevo caso de violencia se suma a otros ocurridos en las últimas semanas. Las fuerzas del orden piden colaboración ciudadana. Cualquier información puede ayudar a resolver el crimen. La Fiscalía abrió una investigación previa. Esperan resultados de peritajes y autopsia. También se cruzan datos con otros casos violentos registrados en el sector.

Mientras tanto, los vecinos de Altamira expresan su preocupación. Temen por la seguridad de sus familias. Piden más presencia policial, sobre todo en horas de entrada y salida de clases. La Policía aseguró que continuará con los operativos. Además, ofreció mantener informada a la comunidad sobre los avances.

