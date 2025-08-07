Brujas rechaza nueva propuesta del Marsella por Joel Ordóñez

Joel Ordóñez, defensor central ecuatoriano, permanecerá en el Club Brujas de Bélgica tras la decisión del club de rechazar la nueva oferta presentada por el Olympique de Marsella. El intento de traspaso se frustró el pasado 6 de agosto de 2025, debido a que la propuesta del equipo francés no ofrecía garantías suficientes para la dirigencia belga, según reportes del periodista especializado Sacha Tavolieri.

Club Brujas frena negociaciones con el Olympique de Marsella

La posible salida del ecuatoriano Joel Ordóñez rumbo al Olympique de Marsella quedó en suspenso luego de que el Club Brujas considerara insuficiente la nueva propuesta económica enviada por el club francés. La noticia la difundió Sacha Tavolieri, periodista especializado en fichajes, quien detalló que la oferta «ofrecía muy pocas garantías» para que el equipo belga avanzara en la operación.

Esta negativa ha generado un giro en la planificación del Club Brujas. Incluso había iniciado gestiones para incorporar a un nuevo defensa en caso de concretarse la salida de Ordóñez. Al cerrarse la posibilidad del traspaso, esas gestiones también fueron desactivadas, consolidando la permanencia del ecuatoriano en el plantel.

Joel Ordóñez, fuera de la convocatoria europea

Pese a que permanecerá en el equipo, a Ordóñez no lo inscribieron para el partido de ida de la tercera ronda previa de la UEFA Champions League. El equipo belga se impuso 1-0 con un tanto de Romeo Vermant. Esto le otorga una ligera ventaja para el encuentro de vuelta programado para el martes 12 de agosto.

La exclusión de Ordóñez de la nómina europea ha llamado la atención de los seguidores del club y de la prensa deportiva, aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la decisión técnica.

Contexto del interés del Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella busca reforzar su zona defensiva de cara a la temporada 2025-2026. El club ha mostrado interés por Joel Ordóñez como parte de su estrategia de renovación. El jugador de 20 años ha sido seguido de cerca por varios clubes europeos tras su crecimiento sostenido en el fútbol belga y su potencial como defensa central.

Ordóñez, quien llegó al Club Brujas en 2022, ha tenido participaciones destacadas en el torneo local y en competencias internacionales. Su juventud, proyección y regularidad lo convierten en un perfil atractivo para equipos de ligas de mayor exposición, como la francesa.

Estrategia del Club Brujas ante ofertas externas

La decisión del Club Brujas de retener a Ordóñez se enmarca en una política de preservación de talento joven. Esto hasta que se presente una oferta más sólida y favorable para todas las partes. La directiva prioriza no solo el aspecto económico, sino también la estabilidad del equipo en una temporada exigente. El club tiene la mira puesta en la fase de grupos de la Champions League.

En este sentido, mantener a un defensor con proyección internacional como Ordóñez representa una apuesta estratégica. Esto considerando también el tiempo limitado que queda para hacer fichajes antes del cierre del mercado.