Bruce Willis, 70 años y una familia unida ante la demencia frontotemporal

La vida de Bruce Willis, uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, atraviesa una nueva etapa marcada por el avance de la demencia frontotemporal que padece desde hace algunos años. Según reveló su esposa, Emma Heming Willis, en una entrevista con ABC News, la familia tomó la dolorosa decisión de trasladarlo a una segunda residencia cercana a su hogar principal, donde recibe atención médica especializada las 24 horas.

Una medida para proteger a la familia

Heming Willis, de 47 años, explicó que la decisión fue compleja, pero necesaria. Más allá del bienestar del actor, se priorizó el entorno de sus hijas menores, Mabel y Evelyn, quienes continúan visitando a su padre para compartir momentos cotidianos como desayunos y cenas. “Sabía que, ante todo, Bruce querría eso para nuestras hijas”, expresó la esposa del actor en la conversación con Diane Sawyer.

La ubicación exacta de la segunda residencia no se ha hecho pública, pero permite mantener la cercanía familiar y la rutina de visitas, mientras Willis recibe cuidados permanentes en un ambiente adaptado.

El estado de salud de Bruce Willis

A pesar del deterioro neurológico, Emma Heming destacó que el actor conserva buena condición física y movilidad. Sin embargo, su capacidad de comunicación se ha visto afectada de manera significativa. “El lenguaje de Bruce se está yendo. Tenemos una forma diferente de comunicarnos con él”, explicó.

La enfermedad ha impactado especialmente la memoria y el lenguaje, lo que obliga a la familia a encontrar nuevas maneras de relacionarse con él. Heming subrayó que no necesita que él la reconozca como su esposa, lo esencial es mantener una conexión emocional: “Lo único que quiero es sentir que aún tengo una conexión con él”.

Momentos de lucidez y conexión

Aunque los episodios de comunicación son cada vez más limitados, la familia experimenta instantes de ternura cuando Willis sonríe o ríe con la chispa que lo caracterizaba. “Todavía tenemos esos días, no completos, pero sí momentos”, relató Heming, quien reconoce lo fugaz de esas expresiones.

Tallulah Willis, hija del actor con Demi Moore, también compartió la dificultad de presenciar la transformación de su padre, describiendo cómo los primeros signos de la enfermedad se manifestaron con distanciamiento y pérdida de interés en la conversación.

Un diagnóstico devastador

Los primeros síntomas de afasia aparecieron en 2022, lo que motivó el retiro de Willis de la actuación. Un año más tarde, en febrero de 2023, la familia anunció públicamente que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal. Es una enfermedad degenerativa sin cura conocida que afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

“Fue devastador y confuso, pero también un alivio contar con un diagnóstico claro”, compartió Heming. Desde entonces, la familia se ha enfocado en acompañar al actor con amor y cercanía.

La unión familiar como fortaleza de Willis

Además de Mabel y Evelyn, Willis es padre de Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore, quien también ha mostrado apoyo constante. En junio, por el Día del Padre, Rumer expresó en redes sociales: “Ojalá te hubiera hecho más preguntas mientras aún podías responderlas. Pero agradezco poder abrazarte y contarte historias”.

La familia también difundió imágenes inéditas de la celebración de su cumpleaños número 70, reflejando la unión que mantienen en medio de la adversidad.

Emma Heming, vocera y cuidadora

La entrevista televisiva formó parte del especial “Emma & Bruce Willis: El viaje inesperado”, emitido el 26 de agosto. En este espacio, Heming no solo compartió detalles de la vida actual del actor. También presentó su libro “El viaje inesperado: Encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado”, que saldrá a la venta el 9 de septiembre.

En la obra relata cómo el proceso de cuidar a Willis ha transformado su vida y la de su familia, obligándolos a adaptarse a una realidad llena de retos, pero también de aprendizajes y resiliencia.