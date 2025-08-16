Brighton & Hove Albion igualó 1-1 con Fulham el 16 de agosto de 2025 en el American Express Stadium, en la primera jornada de la Premier League 2025/26. Matt O’Riley anotó de penalti, pero Rodrigo Muniz empató en el minuto 97, asegurando un punto para los visitantes.

El partido, disputado en Falmer, Inglaterra, marcó el debut de ambos equipos en la temporada 2025/2026. Brighton, dirigido por Fabian Hurzeler, tomó la iniciativa con un estilo ofensivo. En el minuto 32, una falta sobre Georginio Rutter en el área derivó en un penalti que Matt O’Riley convirtió en el 1-0. Fulham, liderado por Marco Silva, mantuvo una postura defensiva sólida en el primer tiempo, limitando las ocasiones claras de los locales.

En la segunda mitad, Brighton continuó dominando, con Kaoru Mitoma y Yankuba Minteh generando peligro por los costados. A pesar de crear 14 disparos, los locales no lograron ampliar la ventaja. Fulham, en cambio, apostó por contragolpes y encontró el empate en el tiempo añadido. Un centro preciso de Antonee Robinson permitió a Rodrigo Muniz cabecear al fondo de la red en el minuto 97, asegurando un punto para los visitantes.

Sarmiento, el gran ausente

La ausencia de Jeremy Sarmiento, único ecuatoriano en la plantilla de Brighton, fue un punto destacado. El joven de 23 años no fue convocado ni al banquillo, alimentando especulaciones sobre su futuro. Sarmiento, quien ha tenido minutos limitados desde su llegada al club, no parece estar en los planes de Fabian Hurzeler. Fuentes oficiales no han confirmado movimientos, pero su exclusión refuerza los rumores de una posible salida antes del cierre del mercado de fichajes.

La Premier League

Brighton llegaba al encuentro tras una pretemporada prometedora, con refuerzos como Ferdi Kadioglu y un enfoque táctico ambicioso bajo Hurzeler. El club busca consolidarse en la mitad alta de la tabla tras una sólida campaña 2024/2025. Fulham, por su parte, aspira a mantenerse competitivo, apoyado en jugadores como Andreas Pereira y Joachim Andersen, quienes aportaron experiencia en el empate.

Números y próximos desafíos

El partido reflejó el dominio de Brighton, con 58% de posesión y 14 disparos frente a los 9 de Fulham. Sin embargo, la falta de efectividad y un descuido defensivo en el final costaron dos puntos. Ambos equipos suman un punto en la clasificación inicial.

Brighton enfrentará a Everton el 24 de agosto, mientras que Fulham jugará contra Manchester United. La falta de contundencia de Brighton será un aspecto a trabajar, mientras que Fulham celebró la resiliencia de su plantilla.

Futuro incierto para Sarmiento

La situación de Jeremy Sarmiento sigue generando interés, especialmente entre los aficionados ecuatorianos. Sin minutos en el debut, los rumores sobre una cesión o traspaso crecen. Clubes de ligas europeas han mostrado interés, aunque no hay confirmaciones oficiales.

El empate deja a Brighton con la tarea de mejorar su definición y concentración, mientras que Fulham demostró su capacidad para competir hasta el final. La incertidumbre sobre Sarmiento seguirá siendo un tema clave en las próximas semanas.