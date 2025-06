Brad Pitt enfrenta relaciones tensas con sus hijos tras fracasos en reconciliación

Brad Pitt, de 61 años, no ha logrado recomponer su relación con sus hijos, según fuentes cercanas citadas por Page Six y Us Weekly. El actor mantiene vínculos “tensos” con sus hijos mayores, Maddox y Pax, y solo ve de manera esporádica a los mellizos Knox y Vivienne, de 16 años. Los intentos de reconciliación del intérprete no han dado frutos, marcando un distanciamiento que se agudizó tras un incidente en 2016 y el divorcio de Angelina Jolie, finalizado en diciembre de 2024. Este conflicto familiar continúa afectando emocionalmente al actor, quien enfrenta la situación con reserva.

Fuentes revelaron a Us Weekly que Pitt “carga con un gran peso emocional” debido a la fractura familiar. A pesar de sus esfuerzos por reconectar con sus hijos, las heridas del pasado persisten. “Ha causado mucho dolor en él, pero él lleva las cosas con calma y en privado”, afirmó un informante. El Día del Padre, celebrado el 15 de junio, Brad Pitt estuvo en Nueva York promocionando su película F1, mientras la mayoría de sus hijos residían en Los Ángeles, evidenciando la distancia física y emocional.

Una mala relación que inicia en el 2016

El deterioro de la relación comenzó en 2016, cuando Pitt y su hijo mayor, Maddox, de 23 años, protagonizaron un altercado en un vuelo privado. Este incidente precipitó la decisión de Jolie de solicitar el divorcio, un proceso que marcó un punto de inflexión en la dinámica familiar. Las relaciones con Maddox y Pax, de 21 años, son las más afectadas. Según el Daily Mail, Brad Pitt ha “cortado lazos” con ambos tras años de conflictos. Pax expresó públicamente su rechazo en 2020, publicando en Instagram un mensaje donde calificó a su padre como “terrible y despreciable” y acusándolo de causar temor a sus hermanos menores.

Tres de los hijos de Pitt han eliminado su apellido en contextos públicos. Shiloh, de 18 años, solicitó legalmente cambiar su nombre a “Shiloh Nouvel Jolie” y usa “Shi Jolie” en su carrera como coreógrafa. Vivienne fue acreditada como “Vivienne Jolie” en la obra The Outsiders en 2024, y Zahara se presentó como “Zahara Marley Jolie” en su ceremonia universitaria en 2023. Estas decisiones reflejan el distanciamiento de los hijos hacia su padre.

Jolie y el impacto que tuvieron sus hijos

Jolie, por su parte, ha hablado sobre el impacto de la ruptura. En una entrevista con Vogue en 2023, afirmó que sus hijos fueron su salvación emocional tras el divorcio. “Recientemente, me habría hundido de forma mucho más oscura si no hubiera querido vivir por ellos”, confesó. Mientras tanto, Brad Pitt mantiene una vida reservada, enfocándose en su carrera y su relación con la diseñadora Inés de Ramón, con quien convive desde 2024. Según Us Weekly, Pitt es “cauteloso” sobre un nuevo matrimonio, pero su relación con De Ramón es estable y sin presiones.

El experto en relaciones públicas Evan Nierman señaló que Brad Pitt “ha dominado el arte de ser visible sin estar disponible”, manteniendo su vida personal alejada de los medios y redes sociales. Este enfoque le permite manejar la crisis familiar con discreción, aunque el distanciamiento con sus hijos sigue siendo un desafío. La situación, marcada por eventos del pasado y decisiones públicas de los jóvenes, refleja una compleja dinámica familiar que no muestra signos de resolución a corto plazo.