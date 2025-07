Brad Pitt busca reconexión con sus hijos en medio de la disputa por el viñedo Château Miraval

Brad Pitt, de 61 años, enfrenta un periodo de introspección tras finalizar su divorcio de ocho años con Angelina Jolie, concluido en diciembre de 2024, según un informe exclusivo de Us Weekly publicado el 3 de julio. El actor reconoce errores en su matrimonio y lamenta el distanciamiento con sus seis hijos, mientras se prepara para un nuevo juicio por la propiedad del viñedo Château Miraval. La batalla legal y las tensiones familiares marcan esta etapa, aunque Pitt mantiene esperanzas de reconectar con su familia.

El divorcio, iniciado en 2016 tras 12 años de relación, incluyó disputas por la custodia de Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19), y los mellizos Vivienne y Knox (16). Según una fuente citada por Us Weekly, Pitt considera que el proceso fue “divisivo y tóxico”, afectando gravemente su vínculo con sus hijos. Shiloh eliminó legalmente el apellido Pitt en agosto de 2024, mientras que Zahara y Vivienne usan solo el apellido Jolie. Maddox y Pax también han expresado críticas públicas hacia su padre. “El mayor arrepentimiento de Brad es no poder reparar esto”, señaló la fuente, aunque Brad Pitt no atribuye toda la culpa a Jolie.

Su experiencia en alcohólicos anónimos

Pitt, quien mantiene una relación con Inés de Ramón desde 2022, ha priorizado su sobriedad como parte de esta nueva etapa. En el pódcast Armchair Expert del 23 de junio, el actor relató su experiencia en Alcohólicos Anónimos, describiendo esa etapa como “difícil” pero necesaria para “reiniciar”.

Según la fuente de Us Weekly, dejar el alcohol transformó sus relaciones personales, aunque la relación con Jolie sigue tensa, ya que ella “no está en un lugar emocional donde pueda perdonarlo”. Por ello, cada quien ha decidido hacer su vida por separado, luego de varios años de romance.

El conflcto por el viñedo

Paralelamente, Pitt y Jolie enfrentan un litigio por Château Miraval, el viñedo francés adquirido juntos en 2008. Según Us Weekly del 26 de junio, Pitt prepara un juicio de dos semanas en Estados Unidos por la venta de la participación de Jolie al Stoli Group en 2022, sin su consentimiento. Pitt, quien ofreció $55.4 millones por la parte de Jolie, sostiene que la venta fue una “toma hostil”. Jolie, por su parte, argumentó que el acuerdo de confidencialidad propuesto por Pitt buscaba encubrir abusos, acusación que él niega. Stoli, propietario de la empresa Nouvel de Jolie, presentó una contrademanda de $250 millones contra Pitt por supuesta malversación.

El conflicto por Château Miraval, valuado en $500 millones según Forbes, involucra demandas en Estados Unidos y Europa. Brad Pitt busca recuperar las acciones de Nouvel, mientras el caso sigue sin resolución. Este litigio, según documentos judiciales citados por Reuters, refleja tensiones persistentes entre los actores, a pesar del cierre del divorcio.El contexto de esta disputa se enmarca en un interés mediático global, con más de 1,200 artículos publicados sobre el tema en 2024, según Google News.

Su romance nació tras el rodaje de una película

La relación de Pitt y Jolie, iniciada en 2004 durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith, fue un símbolo de Hollywood, pero las acusaciones mutuas y la batalla por la custodia han opacado su legado. Pitt, ganador del Oscar por Once Upon a Time in Hollywood, mantiene proyectos activos, incluyendo una película sobre Fórmula 1, según Variety.

Los seguidores de ambos actores sigue dividida, con debates en plataformas como X sobre las responsabilidades de cada uno. Mientras Pitt busca sanar heridas familiares, el juicio por Château Miraval será decisivo para cerrar este capítulo.