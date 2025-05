Bombolí Shopping transformará la experiencia comercial en Santo Domingo

El Bombolí Shopping, que construye la firma DK Management, se perfila como el proyecto comercial más ambicioso de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Con 120 locales, este centro comercial ofrecerá una amplia variedad de tiendas de moda, tecnología, entretenimiento y gastronomía. La propuesta busca replicar el modelo exitoso de otros centros comerciales operados por DK Management en Ecuador, como Quicentro Shopping, San Marino Shopping, Mall del Pacífico, Portal Shopping, etc. No se ha dado detalles de las cadenas comerciales que acompañarán la operación en Santo Domingo de los Tsáchilas. Pero algunas pistas las pudiera dar su modelo comercial de Manta, en Manabí, donde está el Mall del Pacífico. Este centro cuenta con 166 marcas comerciales, según su página web. Ahí destacan marcas de ropa y perfumes como Polo, Studio F, Aeropostale, Calvin Klein, Lee, Quiksilver, Tommy Hilfiger, entre otras. En gastronomía están Juan Valdez, American Deli, Tropi Burger, Burger King, Menestras del Negro, Mayflower, Pizza Hut, etc.

Suficiente espacio parashopping

El Bombolí Shopping contará con 90.000 metros cuadrados de construcción, de los cuales 45.000 estarán destinados al área comercial. La obra se levanta en la avenida Chone, en el sector suroriente de la ciudad. El diseño de Bombolí Shopping incluye áreas de esparcimiento y zonas verdes, para crear un ambiente acogedor para visitantes de todas las edades. El pasado 9 de abril de 2025, DK Management informó en sus cuentas oficiales lo siguiente:

¡Próximamente llega Bombolí Shopping! Un innovador proyecto que transformará la forma de vivir las compras, el entretenimiento y la gastronomía. El centro comercial se consolidará como un nuevo referente en experiencias inolvidables para toda la familia.

Santo Domingo al momento cuenta con un solo shopping, que pertenece al Grupo El Rosado. Esta cadena también está ampliando sus instalaciones, junto al actual Paseo Shopping, en la avenida Abraham Calazacón y Río Yanuncay. La construcción del Bombolí Shopping avanza a paso acelerado, con una inversión significativa en infraestructura y tecnología. Se espera que Bombolí Shopping abra sus puertas en noviembre de 2025, consolidando a la avenida Chone como un eje de desarrollo urbano y económico en Santo Domingo.

Impacto positivo del Bombolí shopping

La llegada de Bombolí Shopping dinamizará la economía local, generando empleo y atrayendo inversiones. Los residentes del sector y empresarios locales ven con optimismo este proyecto, que contribuirá al crecimiento y modernización de la ciudad. Con su enfoque en ofrecer una experiencia integral de compras, entretenimiento y servicios, Bombolí Shopping será un nuevo ícono comercial en Santo Domingo, según DK Management (21).