Bolívar derrota 2-0 a Cienciano con Carlos Garcés en octavos de final

Cienciano, con el delantero ecuatoriano Carlos Garcés como titular, cayó 2-0 ante Bolívar este miércoles 13 de agosto de 2025 en el estadio Hernando Siles, La Paz, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, con goles de Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Bolívar toma ventaja en la primera mitad

Martín Cauteruccio, ex Sporting Cristal, abrió el marcador a los 20 minutos tras un error en la salida de la defensa de Cienciano. Por su parte, el cuadro peruano, con Carlos Garcés como titular, intentó responder, pero no logró concretar sus oportunidades.

A los 6 minutos, Alejandro Hohberg falló un pase clave a Cristian Neira, perdiendo una ocasión clara. A los 13 minutos, Claudio Torrejón remató desde fuera del área, pero el portero Carlos Lampe desvió el balón al córner. A los 23 minutos, Garcés realizó una jugada individual, pero no superó a Lampe. Bolívar mantuvo la ventaja con un gol de Cauteruccio, quien aprovechó una desconcentración defensiva.

A los 30 minutos, Bolívar realizó un cambio por lesión. Santiago Echeverría salió y Jesús Sagredo ingresó. A los 33 minutos, Jimmy Valoyes evitó un remate boliviano tras resbalarse, y a los 39 minutos, Patricio Rodríguez falló una oportunidad clara para Bolívar.

Batallini amplía la ventaja

En el segundo tiempo, Cienciano buscó el empate. A los 49 minutos, Leonel Justiniano recibió una tarjeta amarilla por una falta, otorgando a Cienciano un tiro libre peligroso. Hohberg lo cobró a los 51 minutos, pero sin precisión. A los 53 minutos, Hohberg tuvo otra chance, pero resbaló y el árbitro señaló fuera de juego.

Bolívar sentenció el partido a los 58 minutos, cuando Damián Batallini marcó de cabeza tras otro error defensivo de Cienciano, estableciendo el 2-0. A los 74 minutos, Cauteruccio pudo anotar su segundo gol, pero no concretó en el área rival. Cienciano intentó descontar a los 86 minutos con un tiro libre, pero la defensa boliviana despejó la jugada preparada.

El partido finalizó con una victoria de Bolívar por 2-0, dejando a Cienciano con la tarea de remontar en el duelo de vuelta.

Carlos Garcés, de 36 años, ha jugado 6 partidos en la Copa Sudamericana 2025, con 3 goles. Cauteruccio, con 2 goles en el torneo, lidera el ataque de Bolívar.

Duelo de vuelta y proyección

El partido de vuelta entre Cienciano y Bolívar se disputará el 20 de agosto de 2025 a las 17h00 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. Cienciano buscará revertir el 2-0 en la altura de Cusco (3,400 metros), donde es local. El ganador enfrentará al vencedor de Godoy Cruz vs Atlético Mineiro en cuartos de final.