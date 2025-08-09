COMUNIDAD POR USD 1
Bolívar: Accidente en la vía San Miguel – Montalvo, sector Balzapamba, deja víctimas mortales

Un bus se volcó la mañana de este 9 de agosto en la vía San Miguel - Montalvo, sector Balzapamba, dejando cinco muertos y 22 heridos, según autoridades.
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

La mañana de este sábado 9 de agosto de 2025, un grave accidente de tránsito ocurrió en la vía San Miguel – Montalvo, a la altura del sector Balzapamba, en la provincia de Bolívar. Un autobús interprovincial perdió el control y se salió de la calzada, provocando el volcamiento del vehículo. El hecho dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y 22 heridas, según información proporcionada por el ECU 911.

Coordinación inmediata de organismos de emergencia en Balzapamba

La alerta fue recibida a través del sistema de emergencias lo que activó de inmediato la intervención de las autoridades. Desde la Sala Operativa del ECU 911 en Guaranda, se coordinó el despacho de unidades de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública (Coordinación Zonal 5), el Cuerpo de Bomberos de Balzapamba y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Los equipos de respuesta se desplazaron al lugar del siniestro para brindar atención médica de urgencia a los pasajeros afectados, estabilizar a los heridos y trasladarlos a casas de salud cercanas. La vía fue parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores de rescate y evaluación de daños.

Las víctimas mortales fueron recuperadas por personal forense, mientras que el bus fue retirado con el uso de maquinaria pesada.

Causas bajo investigación

Las autoridades iniciaron una investigación formal para determinar las circunstancias que provocaron el accidente. Preliminarmente, se manejan como posibles causas el exceso de velocidad, una falla mecánica o las condiciones climáticas adversas en la zona. Sin embargo, se espera un informe oficial por parte de la CTE en las próximas horas.

Testigos del hecho indicaron que el bus habría perdido estabilidad en una curva cerrada, lo que causó que se volcara fuera de la vía. Se prevé que las declaraciones de los sobrevivientes y el análisis técnico del vehículo ayuden a esclarecer los hechos.

El estado de salud de los 22 heridos varía entre lesiones leves y graves, por lo que algunos permanecen bajo observación médica.

Historial de accidentes en la misma vía

Este nuevo siniestro se suma a una serie de accidentes ocurridos en el tramo San Miguel – Montalvo, una vía considerada de alto riesgo por su topografía montañosa y curvas peligrosas. El 4 de mayo de 2025, un bus cayó a un río, mientras que el 8 de junio, otro vehículo se precipitó a una quebrada de 40 metros, ambos con saldo de víctimas fatales.

