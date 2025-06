Benfica vence a Auckland City con doblete de Ángel Di María

Benfica derrotó 6-0 a Auckland City este 20 de junio de 2025 en el Inter&Co Stadium de Orlando, en la fecha 2 del Mundial de Clubes 2025, liderado por Ángel Di María, en un partido suspendido dos horas y diez minutos por una tormenta eléctrica.

El club portugués, dirigido por Bruno Lage, se impuso con autoridad al Auckland City. El encuentro, correspondiente al Grupo C, fue interrumpido al descanso por una tormenta eléctrica, retrasando el segundo tiempo dos horas y diez minutos, un récord en el torneo. Ángel Di María marcó un doblete de penal, mientras Vangelis Pavlidis, Renato Sanches, y Leandro Barreiro (doblete) completaron la goleada.

El partido comenzó con dominio de Benfica. Durante el primer tiempo, el cuadro portugués tuvo 64.9% de posesión y generó nueve remates, pero no logró abrir el marcador hasta el minuto 45+8, cuando Gianluca Prestianni forzó un penal tras una barrida de Haris Zeb. Ángel Di María convirtió el 1-0 con un disparo cruzado. Una jugada previa al minuto 34, anulada por fuera de juego, involucró a Nicolás Otamendi, Leandro Barreiro, y Kerem Aktürkoglu, pero el VAR no corrigió la decisión.

Reanudación tras la tormenta

El partido se suspendió al descanso debido a una tormenta eléctrica, siguiendo el protocolo de la FIFA y el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., que exige 30 minutos sin rayos para reanudar. La pausa, que superó las dos horas, marcó el cuarto encuentro del torneo afectado por condiciones climáticas, tras Pachuca vs. Salzburg, Palmeiras vs. Al-Ahly, y Ulsan Hyundai vs. Mamelodi Sundowns. Tras un calentamiento de 15 minutos, el juego se reanudó.

En el segundo tiempo, Benfica aprovechó la fatiga de Auckland City. Al minuto 53, Vangelis Pavlidis marcó el 2-0 tras eludir a dos defensores y disparar al primer palo. Renato Sanches, ingresado en el complemento, anotó el 3-0 al minuto 63 con un derechazo desviado por un defensor. Leandro Barreiro firmó un doblete en los minutos 76 y 78, ambos tras centros bajos de Pavlidis y Tiago Gouveia. Finalmente, Di María cerró la goleada al minuto 90+8 con otro penal.

Contexto del torneo

El Mundial de Clubes 2025, disputado del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos, cuenta con 32 equipos divididos en ocho grupos. Benfica, tras empatar 2-2 con Boca Juniors en la fecha 1, suma cuatro puntos y lidera el Grupo C, seguido por Bayern Múnich y Boca Juniors. Auckland City, tras caer 10-0 ante Bayern, quedó eliminado. El resultado presiona a Boca Juniors, que enfrenta a Bayern este viernes a las 20h00.

Estadísticas y transmisiones

Benfica registró 28 tiros (14 a puerta) frente a tres de Auckland, con 65.8% de posesión. Nathan Garrow realizó nueve atajadas, destacando como figura pese a la goleada. El partido fue transmitido por DAZN, DSports, y DGO.