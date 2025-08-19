Bella Thorne le pide matrimonio a su novio y desata críticas

La actriz estadounidense Bella Thorne, de 27 años, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que aparece pidiendo matrimonio a su novio, el productor Mark Emms. El gesto, realizado como un acto de reciprocidad, generó un intenso debate en plataformas digitales, donde se cruzaron mensajes de apoyo y críticas hacia la exestrella de Disney.

Un acto de amor diferente

Bella Thorne explicó que decidió hincarse y pedir matrimonio a su prometido porque él ya lo había hecho en 2023, cuando le entregó un anillo de diamante talla esmeralda de más de 10 quilates.

Para la ocasión, la actriz preparó un escenario romántico decorado con flores, globos y velas, donde expresó su decisión con un mensaje emotivo: “Hace tres años nos conocimos, un año después me propuso matrimonio. Ahora un año después, yo también”.

El video del momento fue compartido en Instagram, donde rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores y usuarios en general.

Críticas en redes sociales

El gesto, poco común dentro de las tradiciones matrimoniales, fue blanco de comentarios negativos. Mensajes como “Por eso los hombres de hoy son unos princesos, por mujeres que hacen esto”, “Ni en mis peores ovulaciones” o “Preferiría comer vidrio” inundaron la publicación.

Los cuestionamientos giraron en torno a la ruptura de los roles tradicionales, donde la propuesta de matrimonio suele recaer en el hombre. Sin embargo, también hubo usuarios que defendieron a Thorne, resaltando el carácter romántico y recíproco de su acción.

Bella Thorne responde

Frente a la avalancha de críticas, la actriz utilizó sus Instagram Stories para responder de manera ligera. Sobre una fotografía de su prometido y su perro, escribió: “¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos!”.

Con esta reacción, Thorne dejó entrever que se toma las opiniones con humor y que su prioridad sigue siendo disfrutar de la relación que mantiene con Mark Emms.

Historia de la pareja

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante la fiesta de cumpleaños de la modelo Cara Delevingne en Ibiza. Según allegados, fue un caso de “amor a primera vista”. Un mes después, confirmaron su romance en Mykonos, Grecia, consolidando una relación que desde entonces se ha mostrado estable y visible en redes sociales.

En distintas publicaciones, Thorne ha presumido su relación con Emms, productor y empresario fundador de Emms Productions y Eastern Road Films, con quien comparte proyectos y viajes internacionales.

Planes de boda

En entrevistas previas, la actriz manifestó su interés en celebrar una boda en el campo, específicamente en una mansión del Reino Unido. También reveló que entre las opciones de vestido de novia que considera se encuentran firmas de alta costura como Dior y Schiaparelli.

Los preparativos, aún sin fecha oficial confirmada, han despertado expectativa entre sus seguidores y medios especializados en moda y entretenimiento.

Debate en torno a las tradiciones

El gesto de Bella Thorne se inserta en una conversación más amplia sobre la evolución de los roles de género en el matrimonio. Aunque en la mayoría de culturas la propuesta suele provenir del hombre, cada vez más casos rompen con esa costumbre.

Especialistas en cultura digital señalan que las redes sociales actúan como un amplificador de este tipo de hechos, generando reacciones polarizadas que, en cuestión de horas, convierten lo personal en un tema de discusión pública.