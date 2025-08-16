COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Barcelona y Rescalvo mantiene alineación para el duelo ante Macará

Barcelona SC recibe a Macará el 17 de agosto en el estadio Monumental por la fecha 24 de la LigaPro, buscando asegurar su pase al hexagonal final.
Barcelona ya superó a Macará este año, en el duelo que se jugó en el estadio Bellavista (Archivo -Api).
Julio Moreira

Redacción ED.

Barcelona SC enfrentará a Macará este domingo 17 de agosto de 2025 a las 18h00 en el estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, por la fecha 24 de la LigaPro, con el objetivo de consolidar su posición en el hexagonal final, mientras Macará lucha por salir del cuadrangular de descenso.

Los locales con 44 puntos y en el segundo puesto de la tabla, buscan asegurar su clasificación al hexagonal final, mientras que Macará, con 24 puntos y en el puesto 14, lucha por evitar el cuadrangular de descenso. El encuentro será transmitido por Zapping y El Canal del Fútbol.

Ismael Rescalvo mantendría la misma alineación que venció 1-2 a El Nacional en la fecha anterior, con Ignacio De Arruabarrena en el arco; Gustavo Vallecilla, Gastón Campi, Xavier Arreaga, y Bryan Carabalí en defensa; Jean Carlos Montaño y Jhonny Quiñónez en el mediocampo; y Janner Corozo, Braian Oyola, Joaquín Valiente, y Miguel Parrales en ataque. Sin embargo, José Contreras, Octavio Rivero, y Felipe Caicedo están en duda por molestias físicas, mientras Byron Castillo está descartado por un esguince de tobillo.

Macará, dirigido por Guillermo Sanguinetti, quien no estará en el banquillo por una sanción de cuatro fechas, alinearía a Cristian Correa en portería; Leonard Espinoza, Naheul Arena, José Marrufo, y Luis Ayala en defensa; Gastón Blanco, José Cabeza, Jordan Mohor, y Mateo Viera en el mediocampo; y Pablo González y Ángel Ledesma en ataque. El equipo ambateño suma un mes sin victorias, con su último triunfo el 6 de julio ante Aucas (4-1).

Estrategia de Rescalvo

Rescalvo ha trabajado en mantener el control del balón y la presión alta, como se vio en la victoria ante El Nacional. Durante la semana, los entrenamientos se enfocaron en líneas compactas, pases cortos y presión constante en campo rival. “Queremos ser agresivos en el área contraria y mantener el control del juego”, afirmó Rescalvo. Barcelona ha perdido solo uno de sus últimos cinco partidos, con un registro de tres victorias y un empate.

Macará, por su parte, empató 0-0 ante Delfín en la fecha anterior, mostrando solidez defensiva pero poca profundidad ofensiva. Su última visita al Monumental, el 15 de septiembre de 2024, terminó con una derrota 2-1 ante Barcelona. En el duelo de ida de esta temporada, el 26 de abril de 2025, Barcelona ganó 1-0 en el estadio Bellavista con gol de Jesús Trindade.

Próximos desafíos

El ganador del hexagonal final será campeón de la LigaPro, mientras que los perdedores del cuadrangular de descenso perderán la categoría. Barcelona enfrentará a Aucas el 24 de agosto en Quito, mientras que Macará recibirá a Técnico Universitario el mismo día. El historial reciente favorece a Barcelona, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco duelos ante Macará.

Importancia del partido

El encuentro es crucial para ambos equipos. Barcelona busca mantenerse en la pelea por el título, a seis puntos de Independiente del Valle, mientras que Macará necesita sumar para escapar del descenso. La ausencia de Sanguinetti en el banquillo podría complicar la estrategia del equipo ambateño, mientras que Rescalvo confía en la solidez de su once titular. Barcelona y Macará se han enfrentado en 101 ocasiones, con 47 triunfos amarillos, 24 derrotas y 30 empates. 

