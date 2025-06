Barcelona SC oficializa a Ismael Rescalvo como nuevo director técnico hasta 2026

El entrenador español Ismael Rescalvo fue oficializado como nuevo director técnico de Barcelona, para liderar al club hasta diciembre de 2026 tras la salida de Segundo Castillo, buscando mejorar su posición en la LigaPro 2025.

El club guayaquileño, conocido como el Ídolo del Astillero, oficializó la llegada de Ismael Rescalvo, de 43 años, mediante un comunicado en sus redes sociales. El estratega, con experiencia previa en el fútbol ecuatoriano, firmó un contrato que lo vincula a la institución hasta diciembre de 2026. Rescalvo arribará a Guayaquil en los próximos días, acompañado por su cuerpo técnico: Juan Rescalvo, asistente técnico, y Robert Tejero, preparador físico.

El nombramiento se produce tras la salida de Segundo Castillo, quien dejó el cargo luego de una serie de resultados irregulares, incluyendo una derrota por 3-1 ante Liga de Quito y la eliminación en la Copa Libertadores 2025. Barcelona SC ocupa el tercer lugar en la LigaPro 2025 con 29 puntos, igualado con Liga de Quito pero con menor diferencia de goles, y a tres puntos del líder, Independiente del Valle.

Transición en el banquillo

Mientras Rescalvo se integra, Pablo Trobbiani asumirá la dirección técnica de forma interina. Trobbiani dirigirá al equipo en el próximo partido contra Mushuc Runa, programado para el domingo 22 de junio de 2025 a las 18h00 en Riobamba, correspondiente a la fecha 17 de la LigaPro. Este encuentro es clave para que Barcelona mantenga su posición en la pelea por el liderato.

El debut oficial de Rescalvo está programado para el 28 de junio de 2025, cuando Barcelona reciba a Libertad en el Estadio Monumental en Guayaquil. La directiva espera que Rescalvo aporte estabilidad y un estilo de juego basado en la posesión y transiciones rápidas, según el presidente Antonio Álvarez.

Trayectoria de Rescalvo en Ecuador

Ismael Rescalvo no es un desconocido en el fútbol ecuatoriano. Entre 2018 y 2019, dirigió a Independiente del Valle, donde potenció a jugadores como Alan Franco, Ángelo Preciado y Gonzalo Plata. Posteriormente, entre 2019 y 2022, estuvo al frente de Emelec, donde dejó un estilo de juego ordenado, aunque no logró títulos. Su experiencia internacional incluye pasos por The Strongest (Bolivia), Mazatlán (México) y Deportes Tolima (Colombia), donde dirigió 28 partidos con un balance de 12 victorias, 8 empates y 8 derrotas.

Expectativas para Barcelona SC

La llegada de Rescalvo genera expectativas entre los hinchas, quienes esperan que el técnico español devuelva al club el protagonismo en la LigaPro 2025 y en competiciones futuras, como la Copa Ecuador. La directiva, liderada por Antonio Álvarez, destacó la experiencia de Rescalvo y su conocimiento del fútbol ecuatoriano como factores clave para su contratación. El club busca mejorar su rendimiento tras una primera etapa irregular y consolidarse como contendiente al título en el año de su centenario.

Torneo competitivo

En la LigaPro 2025, Barcelona enfrenta una competencia reñida con equipos como Independiente del Valle y Liga de Quito. Con 29 puntos en la tabla, el equipo necesita victorias consistentes para alcanzar el liderato. La incorporación de Rescalvo se suma a los esfuerzos del club por reforzar su plantilla, aunque el presidente Álvarez descartó rumores sobre la llegada del uruguayo Sebastián Rodríguez, exjugador de Emelec.