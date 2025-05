Barcelona SC enfrenta tres prohibiciones de FIFA para registrar jugadores

Barcelona SC enfrenta tres prohibiciones de la FIFA para inscribir jugadores, impuestas entre el 14 y 27 de mayo de 2025, debido a deudas económicas con exmiembros, lo que amenaza sus planes de contratar cuatro refuerzos para la LigaPro antes del 3 de junio.

Sanciones por deudas económicas

El club ‘torero’ recibió tres inhibiciones de la FIFA para registrar jugadores a nivel nacional e internacional, según informó el abogado especializado en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares. Las sanciones, de naturaleza económica, se impusieron el 14 de mayo, 20 de mayo y 27 de mayo de 2025, este último coincidiendo con la eliminación del club en la Copa Libertadores. Estas medidas prohíben al equipo inscribir nuevos jugadores durante tres ventanas de transferencias consecutivas.

El club debe saldar deudas con dos acreedores para levantar las sanciones. Galo Roggiero Avilés, vicepresidente administrativo, aseguró que no hay impedimentos legales para planificar refuerzos en junio 2025 y que la directiva trabaja para cumplir con los pagos. “Hemos convivido con estas situaciones durante los últimos quince años. Seguimos cumpliendo», dijo.

Consecuencias y plazos críticos

Las sanciones de la FIFA son consecuencia de deudas pendientes con exmiembros del club, aunque no se han especificado los montos exactos ni los nombres de los acreedores. Si Barcelona SC no liquida estas deudas antes del 3 de junio de 2025, cuando abre la ventana de transferencias de la LigaPro Ecuabet, no podría registrar a los cuatro refuerzos que planea incorporar para el segundo semestre. El club corre el riesgo de recibir sanciones más severas si persisten los incumplimientos financieros.

Roggiero Avilés enfatizó que la directiva trabaja “con calma y responsabilidad” para evitar que el problema escale. “Estamos cumpliendo con los pagos correspondientes en cada caso”, afirmó, destacando que estas dificultades son parte de la “dinámica institucional” del club. Sin embargo, la urgencia es evidente, ya que el mercado de fichajes está a pocos días de abrir.

El fútbol ecuatoriano

Barcelona SC no es el único club ecuatoriano con problemas de este tipo. Emelec, otro equipo de la Serie A, enfrenta cuatro prohibiciones similares por razones económicas. En 2024, clubes como Liga de Quito, Aucas, Deportivo Cuenca y Guayaquil City también recibieron sanciones por deudas. Estas situaciones reflejan una crisis financiera recurrente en el fútbol ecuatoriano, donde los clubes buscan posponer pagos para cumplir con registros de jugadores.

El mercado de fichajes de la LigaPro abre el 3 de junio de 2025, y Barcelona SC aspira a reforzar su plantilla para mantenerse competitivo tras su eliminación en la Copa Libertadores. La directiva aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las sanciones, lo que ha generado preocupación entre los aficionados.

Un desafío contra el tiempo

La resolución de las deudas es crucial para que Barcelona SC pueda inscribir nuevos jugadores y evitar sanciones adicionales de la FIFA. La directiva enfrenta una carrera contra el tiempo para garantizar que los cuatro refuerzos planeados puedan debutar en la segunda mitad de la LigaPro 2025. La situación, aunque manejable según Roggiero, pone a prueba la gestión financiera del club en un contexto de recurrentes problemas económicos en el fútbol ecuatoriano.