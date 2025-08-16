Barcelona inicia la defensa de LaLiga con un 3-0 ante Mallorca

FC Barcelona venció 3-0 al RCD Mallorca el 16 de agosto de 2025 en el estadio Son Moix, Mallorca, España, iniciando la defensa de su título de LaLiga 2025/26 con goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal, aprovechando las expulsiones de dos jugadores locales.

El partido estuvo marcado por el dominio blaugrana y las expulsiones de Manu Morlanes y Vedat Muriqi en el primer tiempo. Lamine Yamal, en su debut con el dorsal 10, destacó con una asistencia y un gol.

A los 7 minutos, Raphinha abrió el marcador con un cabezazo tras un centro preciso de Lamine Yamal. Mallorca intentó responder, pero Vedat Muriqi falló una ocasión clara al minuto 20. La polémica llegó al 23’, cuando un disparo de Yamal golpeó en la cabeza de Antonio Raíllo, quien quedó tendido. El árbitro José Luis Munuera no detuvo el juego, y Ferran Torres marcó el 2-0 desde la frontal.

Las protestas de Mallorca derivaron en una segunda amarilla para Manu Morlanes a los 33 minutos, dejando a los locales con diez jugadores. Cinco minutos después, a los 38’, Vedat Muriqi fue expulsado con roja directa tras una entrada peligrosa sobre Joan García, revisada por el VAR. Antes del descanso, Raphinha evitó una expulsión tras una falta dura, recibiendo solo una amarilla.

Dominio blaugrana en la segunda mitad

En el segundo tiempo, Barcelona controló el balón con un 64% de posesión y generó múltiples ocasiones. Dani Olmo, ingresado al minuto 60, aportó dinamismo, mientras Marcus Rashford y Jofre Torrado debutaron con el equipo. Mallorca, con nueve jugadores, se replegó y resistió con el portero Dominik Greif, quien detuvo disparos de Pedri y Ferran Torres.

El tercer gol llegó en el minuto 94, cuando Lamine Yamal selló su actuación con un disparo desde fuera del área, superando a Johan Mojica y al arquero Greif. El joven de 18 años fue clave con una asistencia y un gol, consolidándose como figura del partido. El debutante Joan García, arquero blaugrana, tuvo una actuación tranquila pese a una molestia en el calentamiento.

Mallorca presentó el debut de Mateo Joseph, pero las expulsiones limitaron su capacidad de reacción. El equipo balear, dirigido por Jagoba Arrasate, sumó 36 puntos en la temporada 2024/25, finalizando en el puesto 12 de LaLiga.

Contexto de la temporada

Barcelona, campeón de LaLiga 2024/25 con 87 puntos, busca su tercer título consecutivo bajo el mando de Hansi Flick. El equipo incorporó a Marcus Rashford y Dani Olmo en el mercado de verano, fortaleciendo un plantel liderado por Pedri, Gavi, y Robert Lewandowski, quien no jugó por descanso. Mallorca, tras una temporada estable, perdió a Pablo Maffeo y Giovanni González, pero sumó a Cyle Larin y Mateo Joseph para reforzar su ataque.

Próximos encuentros

Barcelona enfrentará al Levante el 23 de agosto en el Estadio Ciutat de València, mientras que Mallorca visitará al Celta el mismo día sin Morlanes ni Muriqi, suspendidos. El historial reciente entre ambos equipos favorece al Barcelona, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco duelos en LaLiga.

Impacto del partido

La victoria 3-0 posiciona al Barcelona como líder provisional de LaLiga 2025/26 con tres puntos y una diferencia de goles de +3. Mallorca, con cero puntos, buscará recuperarse tras un debut complicado. La actuación de Lamine Yamal, con el dorsal 10, generó titulares por su madurez y calidad, mientras que las decisiones arbitrales serán un punto de análisis en los próximos días.