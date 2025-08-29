Barcelona eliminado de la Copa Ecuador tras caer 2-0 ante Cuenca Juniors

En un nuevo revés para su temporada, Barcelona Sporting Club quedó eliminado de la Copa Ecuador 2025 tras caer 2-0 ante Cuenca Juniors, club de Segunda Categoría de Azuay, en un duelo disputado este jueves por la fase de dieciseisavos de final. El equipo guayaquileño, dirigido por Ismael Rescalvo, no pudo ante el orden y efectividad del conjunto cuencano, que marcó por medio de Feyiseitan Asadigidbi y Roberto “La Tuka” Ordóñez.

Derrota de Barcelona ante un rival de Segunda Categoría

El encuentro, disputado en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, fue dominado en tramos por los locales. Pese a que Barcelona alineó un equipo mixto, con varios titulares como Leonai Souza, Víctor Mendoza y Allen Obando, no logró imponer su jerarquía frente a un Cuenca Juniors que aprovechó sus oportunidades.

El primer tanto llegó a los 59 minutos, luego de una acción individual de Ordóñez, quien protegió el balón ante la marca de Souza y cedió para el remate cruzado de Asadigidbi, abriendo el marcador. El segundo tanto lo convirtió, “La Tuka” quien selló la victoria con un cabezazo tras un tiro de esquina, desatando la euforia en el banquillo cuencano.

Segunda eliminación consecutiva en Copa Ecuador

Con esta derrota, Barcelona SC queda fuera nuevamente en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, repitiendo lo ocurrido en la edición 2024, cuando fue eliminado por Independiente Juniors, equipo de la Serie B.

En lo que va de 2025, el club «torero» también quedó fuera de la Copa Libertadores, finalizando último en su grupo con apenas 4 puntos en 6 partidos. Esta eliminación ante un club de Segunda Categoría agrava el momento deportivo que vive la institución.

Rescalvo apostó por la rotación

El técnico español Ismael Rescalvo decidió alternar la plantilla habitual, dando minutos a varios suplentes, aunque mantuvo en cancha a jugadores clave. Su planteamiento no fue suficiente para superar la férrea defensa de Cuenca Juniors, que jugó con intensidad y solidez táctica.

Cuenca Juniors hace historia tras ganar a Barcelona

Para Cuenca Juniors, esta victoria representa un hecho histórico. Clasificados desde el torneo provincial de Azuay, sorprendieron al vencer a uno de los clubes más grandes del país. Con este triunfo, acceden a los octavos de final de la Copa Ecuador.

La figura del partido fue Roberto “La Tuka” Ordóñez, quien a sus 39 años mostró su experiencia y potencia física en las acciones claves del compromiso.