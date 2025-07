Barbie regresa al cine en su primer largometraje animado con Mattel Studios e Illumination

Mattel Studios e Illumination, el estudio detrás de Minions y Super Mario Bros., han firmado un acuerdo para producir la primera película animada de Barbie diseñada para cines, marcando un nuevo capítulo para la icónica muñeca creada en 1959. Aunque la trama, el equipo creativo y la fecha de estreno no han sido revelados, el proyecto consolida la expansión cinematográfica de Mattel tras el éxito de la versión live-action de 2023.

A dos años del fenómeno global de la película live-action de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, la muñeca más famosa del mundo se prepara para conquistar las salas de cine en un nuevo formato. Illumination, reconocido por éxitos como Minions y Super Mario Bros. La película, colaborará con Mattel Studios para llevar a Barbie a la gran pantalla en su primer largometraje animado diseñado específicamente para cines. Universal Pictures, aliado estratégico de Illumination, será el probable distribuidor, aunque ninguna de las compañías ha ofrecido detalles adicionales sobre el proyecto.

La muñeca ha sido un ícono comercial por décadas

Barbie, creada por Mattel en 1959, ha sido un ícono cultural y comercial durante más de seis décadas, consolidándose como líder mundial en la categoría de muñecas. Con más de 100 unidades vendidas por minuto y una fuerte presencia en redes sociales, la marca ha protagonizado 52 filmes animados desde 2001. Lanzados principalmente para televisión y plataformas de streaming. El más reciente, Barbie and Teresa: Recipe for Friendship, está programado para estrenarse en 2025. Sin embargo, este nuevo proyecto marca la primera incursión de la muñeca en una producción animada de gran escala para cines.

El anuncio llega tras el impacto sin precedentes de la película live-action de Barbie en 2023. Esta recaudó más de 1.440 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en el mayor éxito de Warner Bros. También en la película más taquillera de ese año. Dirigida por Greta Gerwig, la cinta obtuvo ocho nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. Se llevó el premio a Mejor Canción Original por “What Was I Made For?” de Billie Eilish. Margot Robbie, protagonista y productora, predijo el éxito del filme. Incluso lo comparó con proyectos visionarios como la saga de dinosaurios de Steven Spielberg, según declaraciones a Collider.

Fortalecer su estrategia en la industria cinematográfica

Actualmente, Mattel Studios desarrolla alrededor de 20 adaptaciones basadas en sus propiedades intelectuales. Se incluyen proyectos como Polly Pocket, Masters of the Universe y Matchbox, previstos para 2026. Otros títulos en desarrollo abarcan marcas como Hot Wheels, American Girl, Bob the Builder, Magic 8 Ball, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, Thomas & Friends, UNO y Wishbone. Entre los más destacados, se encuentra una película live-action de Hot Wheels, dirigida por Jon M. Chu y producida por Bad Robot, Mattel Studios y Warner Bros.

Por su parte, Illumination continúa consolidando su posición en la animación. Bajo la dirección de Chris Meledandri, el estudio prepara el estreno de la secuela de The Super Mario Bros. Movie para el 3 de abril de 2026 y la tercera entrega de Minions para el 1 de julio del mismo año, ambas en colaboración con Universal Pictures.