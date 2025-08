Banco Pichincha reporta fallas en su banca virtual lo que desata quejas y memes en las redes

La banca web del Banco Pichincha registró fallas técnicas la mañana de este lunes 4 de agosto, impidiendo a miles de usuarios acceder a sus cuentas y realizar transacciones. Los clientes reportaron mensajes de error como “Tenemos problemas, por favor intente más tarde” y “Lamentamos el inconveniente, estamos trabajando para solucionarlo”. Pese a esto no hay soluciones inmediatas ni canales alternativos funcionales.

La interrupción, ocurrida en un día clave para pagos quincenales, desató una ola de quejas en redes sociales, donde Banco Pichincha se convirtió en tendencia. En la red social X, los usuarios expresaron su frustración por no poder disponer de sus fondos, especialmente tras el depósito de las quincenas. Mensajes como “Esperar unos minutos” no ofrecieron claridad sobre la resolución del problema, lo que incrementó el malestar.

Banco Pichincha es tendencia en redes sociales

Esta no es la primera vez que la plataforma digital de la entidad presenta interrupciones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la fiabilidad de sus canales electrónicos. El incidente se produce en medio de la controversia generada por un video difundido el domingo 3 de agosto. Allí, Antonio Acosta Espinosa, presidente del Banco Pichincha, responde de manera ofensiva a un cliente que reclamaba por problemas en los servicios digitales.

En el vídeo, Acosta dice: “Cámbiese de banco y no joda”. Horas después, emitió disculpas públicas a través de un comunicado: “Ofrezco mis más sinceras disculpas por el incidente ocurrido en una de nuestras agencias. Mi respuesta no refleja el respeto que nuestros clientes merecen”. Añadió que asumió con humildad su error y que su actitud no estuvo a la altura de su cargo. Las fallas han generado quejas y memes en las redes sociales.

La entidad busca estabilizar la plataforma

El Banco Pichincha y la Superintendencia de Bancos desmintieron este lunes rumores que circularon en redes sobre un supuesto cierre de la entidad financiera. Las imágenes compartidas en X, que sugerían una clausura por parte de la Superintendencia, fueron calificadas como información falsa por ambas instituciones. El banco aseguró que trabaja en estabilizar su plataforma, aunque no precisó plazos para la solución.

Las fallas recurrentes en la banca web de Pichincha han generado desconfianza entre los clientes, quienes exigen mayor estabilidad en los servicios digitales. La entidad, una de las más grandes del país, enfrenta el desafío de modernizar su infraestructura tecnológica para responder a la creciente demanda de transacciones en línea. La Superintendencia de Bancos no ha emitido sanciones públicas relacionadas con este incidente.