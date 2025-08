Banco Pichincha recibe críticas por fallas en sus canales digitales y maltrato a cliente; presidente pide disculpas públicas

Antonio Acosta Espinosa, presidente del Banco Pichincha, entregó una disculpa pública tras recibir críticas por responder de forma ofensiva a un cliente que reclamó por fallas en los servicios digitales de la institución.

Este episodio se viralizó luego de que se difundiera un video con sus palabras: “Si no le gusta el banco, váyase a otro y no joda”. Acosta reconoció que su reacción no estuvo a la altura del respeto que merecen los usuarios y expresó arrepentimiento por este comportamiento.

El incidente ocurrió el 1 de agosto de 2025, en una agencia de Banco Pichincha situada en el norte de Quito. Allí un ciudadano reclamó por fallas tangibles en la app móvil, cajeros automáticos y otros servicios digitales.

La respuesta del presidente provocó indignación entre los clientes, quienes manifestaron molestia por el trato recibido y por las recurrentes dificultades tecnológicas que el banco ha enfrentado en las últimas semanas. Estas fallas han afectado la experiencia general, generando desconfianza y malestar en los usuarios.

Disculpas de Banco Pichincha y compromiso institucional

Antonio Acosta Espinosa utilizó un mensaje oficial para pedir disculpas a los clientes afectados por el incidente. En su declaración, admitió que su tono fue inapropiado y afirmó que asumía con humildad la responsabilidad por el error cometido. Además, destacó que la entidad trabaja con diligencia para resolver los problemas digitales y mejorar la calidad del servicio. “Quiero que sepan que todo nuestro equipo está trabajando con compromiso y dedicación para mejorar y asegurar que cada experiencia con Banco Pichincha sea siempre de calidad”, comentó.

Las fallas en los canales digitales de Banco Pichincha han sido motivo de varias quejas desde finales de julio, donde usuarios reportaron pagos duplicados, demoras en transferencias, errores en la visualización de saldos y dificultades para acceder a la banca móvil. A esto se suman problemas en cajeros automáticos y atención irregular en las agencias físicas, lo que ha motivado una oleada de reclamos.

Superintendencia de Bancos interviene tras fallas tecnológicas

La Superintendencia de Bancos se pronunció sobre la situación el 25 de julio de 2025. Informó que activó protocolos inmediatos de supervisión y desplegó un equipo técnico especializado para monitorear las acciones correctivas del Banco Pichincha. El ente regulador aseguró que la institución financiera mantiene una solidez institucional y calificó el incidente con la aplicación móvil como un hecho aislado.

Además, la Superintendencia reafirmó su compromiso de acompañar técnicamente y legalmente al banco durante el proceso de recuperación de servicios, aplicando las medidas necesarias conforme a sus competencias. A pesar del respaldo, usuarios exigen mayor transparencia y compensaciones por los perjuicios ocasionados por las fallas en la plataforma digital. (20)