Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Balacera en barrio 15 de Abril de Manta deja mascota muerta y daños materiales

Una balacera en el barrio 15 de Abril, Manta, dejó daños en viviendas y vehículos, y una mascota muerta como víctima colateral. La Policía investiga.
3 minutos de lectura
Hombres armados descargaron una ráfaga de disparos contra una casa. Una bala le cayó a un perrito y murió.
Hombres armados descargaron una ráfaga de disparos contra una casa. Una bala le cayó a un perrito y murió.
Hombres armados descargaron una ráfaga de disparos contra una casa. Una bala le cayó a un perrito y murió.
Hombres armados descargaron una ráfaga de disparos contra una casa. Una bala le cayó a un perrito y murió.

Redacción

Redacción ED.

Una balacera en el barrio 15 de Abril, parroquia Eloy Alfaro, Manta, dejó dos casas y dos vehículos dañados, y una mascota muerta tras recibir impactos de bala, en un aparente acto de intimidación.

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, amaneció bajo el eco de una balacera el 28 de agosto de 2025, cuando una lluvia de plomo irrumpió en el barrio 15 de Abril, en la parroquia Eloy Alfaro. Más de 20 detonaciones resonaron en el sector, dejando huellas de violencia en dos viviendas y dos vehículos.

Además, cobró la vida de una mascota como víctima colateral de este acto de intimidación, según informó la Policía Nacional.

Una víctima colateral de cuatro patas

El ataque ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando la tranquilidad del barrio fue rota por una ráfaga de disparos. Estos los dirigieron contra una vivienda y un vehículo estacionado. Los moradores, alarmados por el estruendo, reportaron que las balas impactaron en las fachadas de dos casas. También perforaron dos automóviles, dejando un rastro de destrucción material. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas humanas.

En medio del caos, un perrito que se encontraba en el lugar recibió múltiples impactos de bala, quedando gravemente herido. Una persona del sector, movida por la compasión, trasladó al animal a una clínica canina cercana para intentar salvarlo. A pesar de los esfuerzos, las heridas  en la balacera fueron demasiado severas, y la mascota falleció poco después.

Este trágico desenlace ha generado indignación entre los residentes. Ellos ven en la muerte del animal un símbolo de la violencia desmedida que azota a Manta.

Investigación en curso de la balacera

La Policía Nacional, a través de su Unidad de Criminalística, acudió al lugar para recolectar evidencias. Los agentes encontraron indicios balísticos que sugieren el uso de armas de fuego de alto calibre, aunque no se especificó el tipo de armamento.

Las primeras hipótesis apuntan a un acto de intimidación dirigido contra los habitantes de una de las viviendas afectadas, posiblemente vinculado a las dinámicas de extorsión y narcotráfico que predominan en la región. 

Contexto de violencia en Manta

El incidente en el barrio 15 de Abril se suma a la alarmante ola de violencia que sacude a Manta, donde las muertes violentas han alcanzado las 331 en 2025, igualando el récord de 2024, según la Policía. La parroquia Eloy Alfaro, donde ocurrió las balacera, es una de las zonas más afectadas, con 69 homicidios registrados este año.

El narcotráfico, liderado por bandas como Los Lobos y Los Choneros, y la presencia de carteles internacionales como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, han convertido a Manta en un epicentro de actividades delictivas, según un informe policial. (27)

Balacera en barrio 15 de Abril de Manta deja mascota muerta y daños materiales

Balacera en barrio 15 de Abril de Manta deja mascota muerta y daños materiales

