Balacera en barrio 15 de Abril de Manta deja mascota muerta y daños materiales

Una balacera en el barrio 15 de Abril, parroquia Eloy Alfaro, Manta, dejó dos casas y dos vehículos dañados, y una mascota muerta tras recibir impactos de bala, en un aparente acto de intimidación.

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, amaneció bajo el eco de una balacera el 28 de agosto de 2025, cuando una lluvia de plomo irrumpió en el barrio 15 de Abril, en la parroquia Eloy Alfaro. Más de 20 detonaciones resonaron en el sector, dejando huellas de violencia en dos viviendas y dos vehículos.

Además, cobró la vida de una mascota como víctima colateral de este acto de intimidación, según informó la Policía Nacional.

Una víctima colateral de cuatro patas

El ataque ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando la tranquilidad del barrio fue rota por una ráfaga de disparos. Estos los dirigieron contra una vivienda y un vehículo estacionado. Los moradores, alarmados por el estruendo, reportaron que las balas impactaron en las fachadas de dos casas. También perforaron dos automóviles, dejando un rastro de destrucción material. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas humanas.