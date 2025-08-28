Aviso para Guayaquil: No habrá servicio de agua potable debido a un corte programado de 18 horas, el sábado 30 de agosto

El 25 de agosto, Interagua C. Ltda. anunció un corte de agua programado para el sábado 30 de agosto. El servicio se suspenderá de 04h00 a 22h00 en el kilómetro 13.5 de la vía a la Costa. Esta medida afecta a más de 60 sectores en Guayaquil. El propósito es realizar trabajos de rehabilitación en el acueducto de 700 mm.

La interrupción durará 18 horas e incluye urbanizaciones como El Crisol, Villa Nova y Jardines del Salado. También abarca Portete de Tarqui, El Salitral y Puertas al Sol. Otras zonas son Bosque Azul, Puerto Hondo, Puerto Azul y Bosques de la Costa. Se suman Colinas del Bosque, Torres del Salado y Belo Horizonte.

Interagua detalló las áreas afectadas en su comunicado. Entre ellas están Cumbres del Salado, Portofino, Porto Vita y Casa Club. Tambié

Corte de agua y sectores impactados

El plan de rehabilitación busca mejorar la distribución hídrica. Se afectan Ciudad Satélite de los Ángeles, Plan Habitacional Mi Casa Mi Futuro y Villa Blanca. También Valle Alto, Costa Garden, Vía al Sol y Villas del Bosque. Oporto, Redimidos y San Andrés forman parte de las zonas impactadas.

La suspensión abarca recintos como Las Balzas, El Consuelo, La Paz y Mirasol. Se incluyen Caraguay, Balzar, El Progreso y Sauces. Otros son El Triunfo, Bajada de Chanduy y San Jerónimo. La lista sigue con La Y, Chongón y El Salado.

Rehabilitación del acueducto

Los trabajos optimizan la presión del sistema. Se afectan Alfaro, San Lorenzo, Casas Viejas y Palo Juan de Peleje. Las comunas impactadas son Marín, San José de Armas, Olmedo, Sucre y Progreso. Interagua agradece la comprensión de los usuarios.

El horario del corte de agua va de 04:00 a 22:00. Se recomienda almacenar agua. Interagua mantendrá informados a los afectados. Los trabajos concluyen a las 22:00. El alcance incluye desde el kilómetro 35 al 73.

Trabajos para un mejor suministro

El comunicado incluye un mapa de las áreas afectadas. Los residentes pueden consultarlo para prepararse. Interagua sugiere medidas preventivas. La empresa coordina para minimizar inconvenientes. Los trabajos buscan un servicio más estable.