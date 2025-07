Augusto Aragón representará a Ecuador en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

La FIFA oficializó la lista de árbitros para la Copa Mundial Sub-20, que se celebrará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025. Entre los seleccionados destaca el ecuatoriano Augusto Aragón, quien integrará el cuerpo arbitral de la CONMEBOL. La designación reconoce su trayectoria en competiciones internacionales, a pesar de que la selección ecuatoriana Sub-20 no clasificó al torneo.

Un reconocimiento a la trayectoria de Aragón

Augusto Aragón , oriundo de Esmeraldas, Ecuador, fue incluido en la lista de árbitros sudamericanos para el Mundial Sub-20, según anunció la FIFA el 23 de julio de 2025 . Junto a él, los asistentes ecuatorianos Edison Vásquez y Danny Ávila también formarán parte del equipo arbitral, consolidando la presencia ecuatoriana en el evento.

La designación refleja el crecimiento del arbitraje en Ecuador, que ha ganado relevancia en torneos continentales. Aragón compartirá responsabilidades con árbitros de renombre como Darío Herrera (Argentina), Andrés Rojas (Colombia) y Gustavo Tejera (Uruguay). Cada uno estará acompañado por asistentes de sus respectivos países, incluyendo a Cristian Navarro y José Savorani (Argentina), Alexander Guzmán y John León (Colombia), y Carlos Barreiro y Agustín Berisso (Uruguay).

Esta selección responde a un acuerdo entre la CONMEBOL y la FIFA para garantizar un arbitraje de alto nivel. La Copa Mundial Sub-20, organizada por la FIFA, reunirá a las mejores selecciones juveniles del mundo en Chile. El torneo, que se disputará en varias ciudades del país, es una plataforma clave para el desarrollo de jóvenes talentos y árbitros en formación.

Experiencia en competiciones de élite

Augusto Aragón ha destacado en competiciones como la Copa Sudamericana y las Eliminatorias al Mundial 2026 , donde ha demostrado profesionalismo y capacidad para manejar partidos de alta presión. Su experiencia en estos torneos fue determinante para su inclusión en el Mundial Sub-20, un evento que exige precisión y autoridad en el arbitraje.

En la Copa Sudamericana 2025, Aragón participó en la primera ronda, dirigiendo encuentros como el de Universitario vs. Nacional Potosí , acompañado por los asistentes Edison Vásquez y Dennys Guerrero . Su desempeño en estas competiciones internacionales ha sido bien valorado por la CONMEBOL, que lo propuso como candidato para el torneo juvenil.

Además, la participación de Aragón en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde ha arbitrado partidos clave, refuerza su perfil como uno de los árbitros más destacados de Ecuador. Esta experiencia lo prepara para enfrentar los desafíos del Mundial Sub-20, donde se espera un nivel competitivo elevado.

Representación ecuatoriana en el Mundial

A pesar de que la selección Sub-20 de Ecuador no logró clasificar al Mundial, la presencia de Augusto Aragón asegura una representación ecuatoriana en el torneo. La no clasificación del equipo juvenil, que quedó fuera tras el Sudamericano Sub-20 de 2025 en Venezuela, no opaca el mérito individual del árbitro.

Su participación es un hito para el arbitraje ecuatoriano, que busca consolidarse en el ámbito internacional. El Mundial Sub-20 de Chile contará con cuatro sedes principales : Santiago, Viña del Mar, Concepción y Temuco. Estas ciudades acogerán a las 24 selecciones participantes, incluyendo a Chile, clasificado automáticamente como anfitrión. La FIFA ha destacado la importancia de un arbitraje imparcial y profesional para garantizar el éxito del torneo.

Contexto del arbitraje sudamericano

La designación de árbitros sudamericanos para el Mundial Sub-20 incluye un intercambio con la UEFA, fruto de un acuerdo firmado en 2020. Este programa permite que árbitros europeos participen en torneos sudamericanos y viceversa, enriqueciendo la experiencia de los oficiales.

En este contexto, la inclusión de Augusto Aragón junto a otros árbitros de la CONMEBOL resalta la calidad del arbitraje en la región. El torneo también servirá como vitrina para que Aragón y sus colegas demuestren su capacidad en un escenario global. La FIFA supervisará de cerca el desempeño de los árbitros, quienes podrían ser considerados para futuros eventos internacionales, como el Mundial de 2026.

Un paso hacia el futuro