Aucas apunta a recuperarse ante Liga de Quito en el Superclásico Capitalino

Aucas recibirá a Liga de Quito el sábado 9 de agosto de 2025 a las 16h30 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la Fecha 24 de la LigaPro Serie A, en un duelo clave para ambos equipos. Los albos buscan mantenerse cerca del líder Independiente del Valle, mientras Aucas lucha por un puesto en el hexagonal final.

Superclásico con objetivos distintos

El Superclásico capitalino enfrentará a dos equipos con objetivos distintos. Liga de Quito, dirigido por Tiago Nunes, ocupa el segundo lugar con 43 puntos y una diferencia de gol de +18, a seis puntos del líder Independiente del Valle. Los albos llegan con una racha de cinco partidos sin perder, incluyendo una victoria 2-1 ante Mushuc Runa el 3 de agosto.

Por su parte, Aucas, bajo la dirección de Gabriel Pereyra, se encuentra en la sexta posición con 35 puntos y una diferencia de gol de -1. Los orientales vienen de una dura derrota 6-2 ante Universidad Católica, lo que los obliga a sumar puntos para asegurar un lugar en el hexagonal por el título.

Jugadores clave y alineaciones

Aucas no podrá contar con Ulises Ciccioli, expulsado en el último partido, y su reemplazo será Danie Patiño. La alineación probable incluye a Hamilton Piedra en el arco, Carlos Rolón, Estalin Segura, y Jonnathan Mina en defensa, Agostino Spina, Renny Jaramillo, Luis Cano, y Cristhoper Zambrano en el mediocampo, con Michael Carcelén y Bruno Miranda en ataque.

Liga de Quito planea resguardar a jugadores como Daniel De la Cruz, Fernando Cornejo, Richard Mina, Bryan Ramírez, Michael Estrada, y Lisandro Alzugaray para el duelo ante Botafogo en la Copa Libertadores. La alineación probable será Gonzalo Valle en la portería, Darío Aimar, Ricardo Adé, y Yeltzin Erique en defensa, José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, y Melvin Díaz en el mediocampo, con Lautaro Pastrán, Alexander Alvarado, y Jeison Medina en ataque.

Antecedentes recientes

En el partido de ida, disputado el 18 de abril de 2025 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito venció 3-1 a Aucas. Los goles fueron obra de Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, y Michael Estrada, mientras que Brian Montenegro descontó para los orientales. En 125 enfrentamientos oficiales, Liga domina con 62 victorias, frente a 31 de Aucas y 32 empates.

El último encuentro entre ambos, el 17 de agosto de 2024, terminó con una victoria 1-0 de Liga de Quito en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, con gol de Alex Arce. Este historial favorece a los albos, pero el clásico siempre es impredecible debido a la rivalidad.

Declaraciones y expectativas

Kevin Minda, mediocampista de Liga de Quito, destacó la importancia del encuentro: “Somos Liga y siempre queremos ganar. Aucas es un rival muy duro, y el clásico lo hace aún más difícil. El hecho de que estemos jugando por la punta es sumamente importante”. Minda también resaltó la confianza que ha inculcado Tiago Nunes y la preparación para explotar las debilidades del rival. Por el lado de Aucas, el equipo busca recuperarse tras la goleada sufrida ante Universidad Católica.

Transmisión y detalles del partido

El encuentro será transmitido en vivo por Zapping Sports, Ecuavisa, y El Canal del Fútbol (ECDF) a partir de las 16h30 del 9 de agosto. El Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, conocido como la “Caldera del Sur”, espera un lleno total para este clásico, con los hinchas de Aucas buscando alentar a su equipo hacia una victoria que levante el ánimo en un momento complicado.

La Fecha 24 es crucial para ambos equipos, ya que un triunfo podría definir sus posiciones rumbo al cierre de la primera etapa. Independiente del Valle, líder con 49 puntos, enfrenta a Manta el mismo día (19h00), lo que añade presión a Liga de Quito para no perder terreno.