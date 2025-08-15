Atlético Mineiro con Alan Franco remonta y derrota 2-1 a Godoy Cruz en Belo Horizonte

Atlético Mineiro derrotó 2-1 a Godoy Cruz este jueves 14 de agosto en la Arena MRV, Belo Horizonte, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, logrando una ventaja en la llave gracias a una remontada en el segundo tiempo.

El encuentro, correspondiente a la llave 6 de la Copa Sudamericana, comenzó con un Godoy Cruz sólido que se adelantó en el marcador al minuto 37 del primer tiempo. Santino Andino, tras una jugada individual cerca de la medialuna, definió con un zurdazo inatajable para el arquero Éverson, poniendo el 1-0 parcial. La acción destacó por la habilidad del delantero argentino, quien superó a la defensa local con una gambeta precisa.

Atlético Mineiro, dirigido por Cuca, buscó reaccionar antes del descanso. Una jugada de Guilherme Arana al minuto 38 estuvo cerca de igualar el marcador, pero fue anulada por el VAR debido a un fuera de juego. Godoy Cruz mantuvo su ventaja y se fue al descanso liderando el encuentro.

Remontada en el segundo tiempo

En la segunda mitad, Atlético Mineiro tomó la iniciativa. A los 60 minutos, un desborde generó la primera ocasión clara, pero el arquero visitante Franco Petroli respondió con solidez. Minutos después, un tiro libre de Hulk fue desviado al córner por Petroli, evidenciando la presión del equipo local.

El empate llegó al minuto 67, cuando Tomás Cuello aprovechó un centro de Guilherme Arana. El delantero argentino definió con precisión desde el área grande, superando una salida en falso de Petroli. La jugada fue clave para equilibrar el encuentro y dar confianza al Galo.

Hulk define el partido

Cuando el empate parecía sellar el resultado, Hulk protagonizó la jugada decisiva al minuto 89. Tras recibir un pase de pecho de Reinier, el delantero ejecutó una maniobra individual y definió con un remate certero, asegurando el 2-1 final. Hulk destacó con 1 gol, 3 disparos al arco y 7 pases correctos, mientras que Cuello aportó 1 gol, 3 disparos y 14 pases correctos, siendo ambos los jugadores más destacados del encuentro.

El ecuatoriano Alan Franco, titular en Atlético Mineiro, completó los 90 minutos con una actuación sólida, contribuyendo en la construcción de juego y la contención defensiva. Su presencia fue clave en el mediocampo del equipo brasileño.

Próximo encuentro

El partido, disputado en la Arena MRV, mostró a un Atlético Mineiro resiliente que supo revertir un marcador adverso ante un Godoy Cruz dirigido por Walter Ribonetto, que dominó los primeros minutos pero no pudo sostener la ventaja. Este resultado le da al Galo una ventaja mínima en la llave de octavos de final.

El encuentro de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto en Mendoza, Argentina, donde Godoy Cruz buscará remontar el 2-1 para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Atlético Mineiro, por su parte, intentará mantener su ventaja para seguir en la competencia continental.

Perspectivas de la llave

La victoria posiciona a Atlético Mineiro con una ligera ventaja en el marcador global, pero el gol de visitante de Godoy Cruz mantiene la eliminatoria abierta. La actuación de jugadores como Hulk y Cuello, junto con la solidez de Alan Franco, será crucial para el partido de vuelta. Por su parte, Santino Andino y el arquero Franco Petroli serán piezas clave para el equipo argentino en su intento por revertir el resultado en casa.

El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de la serie entre Cienciano de Carlos Garcés o el Bolívar en los cuartos de final, en una competencia que culminará el 22 de noviembre en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.