Ataque armado en Babahoyo deja un fallecido y una menor herida, cerca de una unidad educativa

Un ataque armado ocurrido la tarde del lunes 18 de agosto de 2025, en las afueras de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, en Babahoyo, Ecuador, dejó como resultado un fallecido y una menor de edad herida. La víctima mortal fue identificada como Irvin Junco Contreras, de 25 años, quien circulaba en motocicleta tras recoger a la joven de la jornada vespertina. Hasta el momento, las autoridades investigan el motivo del ataque, mientras la comunidad permanece consternada.

Violento ataque frente a plantel educativo en Babahoyo

El hecho se registró aproximadamente a las 17h00 en la avenida Juan X. Marcos y calle 36, cuando sujetos armados interceptaron a Irvin Junco y le dispararon en múltiples ocasiones. Según testigos, Junco cayó herido de muerte sobre la calzada, mientras la menor que lo acompañaba fue alcanzada por proyectiles.

El ataque ocurrió justo en el horario de salida de clases, generando momentos de pánico y desesperación entre estudiantes, padres de familia y docentes que se encontraban en las inmediaciones del plantel.

Heridas de gravedad y traslado de emergencia

La joven herida, cuya edad e identidad no ha sido revelada oficialmente, fue trasladadas de urgencia a una casa de salud del cantón Babahoyo, donde recibe atención médica. No se ha emitido parte médico oficial sobre su estado actual, pero fuentes policiales indican que permanece en estado delicado.

La Policía Nacional llegó al sitio junto con unidades de Criminalística, quienes fijaron más de diez indicios balísticos en la escena y procedieron al levantamiento del cuerpo del joven, que fue trasladado a la morgue local.

Investigación en curso y conmoción en la ciudad

Las autoridades han iniciado las diligencias investigativas para identificar a los responsables del hecho. Hasta ahora, no se ha determinado el móvil del ataque ni se ha confirmado si Junco tenía antecedentes que pudieran estar relacionados con lo sucedido.

Mientras tanto, el hecho ha generado un nuevo episodio de inseguridad y alarma en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, donde los ataques armados han ido en aumento en los últimos meses. La comunidad educativa, en particular, ha solicitado mayor presencia policial en los horarios de entrada y salida de clases.

Babahoyo y la creciente violencia en zonas escolares

Este ataque se suma a una serie de incidentes violentos que han tenido lugar en las cercanías de centros educativos en la región Costa, donde bandas delictivas han incrementado su actividad. Aunque no se ha vinculado directamente este caso con el crimen organizado, las circunstancias del ataque apuntan a un acto planificado.

Hasta el cierre de esta edición, no se han realizado detenciones por este caso. (12)