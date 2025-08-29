COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

Así son los nuevos dispositivos Honor con IA: portátil MagicBook Art 14 y tableta MagicPad3

Diseñados para creadores y profesionales, los nuevos dispositivos Honor combinan diseño, potencia y funciones de inteligencia artificial.
Así son los nuevos dispositivos Honor con IA: portátil MagicBook Art 14 y tableta MagicPad3
El nuevo Honor MagicBook Art 14 2025. Foto: Europa Press.
Así son los nuevos dispositivos Honor con IA: portátil MagicBook Art 14 y tableta MagicPad3
El nuevo Honor MagicBook Art 14 2025. Foto: Europa Press.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La firma tecnológica Honor presentó su nuevo portátil ultraligero Honor MagicBook Art 14 2025, con apenas 1Kg de peso y 1 cm de grosor. Este dispositivo redefine la informática con inteligencia artificial, integrando potencia, diseño y eficiencia en un equipo pensado para profesionales y creadores.

La compañía también anunció la llegada de la tableta Honor MagicPad3. Con estos lanzamientos, Honor refuerza su ecosistema de productos inteligentes para productividad y entretenimiento.

Honor MagicBook Art 14 2025: portátil ultraligero con IA y pantalla envolvente

El Honor MagicBook Art 14 2025 incluye una pantalla táctil OLED Honor Eye Comfort de 14,6 pulgadas con resolución 3,1K y 97% de relación pantalla-cuerpo. Incorpora certificaciones TÜV Rheinland para proteger la vista con baja luz azul y atenuación dinámica.

Su chasis de magnesio y titanio combina resistencia y estilo. Además, el equipo cuenta con GPU Intel Arc 140T, 32GB de RAM y 1TB de almacenamiento, garantizando un rendimiento fluido para tareas exigentes y proyectos creativos avanzados.

El nuevo Honor MagicBook Art 14 2025 integra un sistema de seis altavoces y tres micrófonos digitales que generan audio espacial con claridad en reuniones y entretenimiento. La cámara extraíble con sistema magnético permite videoconferencias flexibles y de alta calidad.

La compañía añadió funciones como Turbo X con IA, que optimiza sonido y rendimiento en videollamadas. Además, la estación AI Cross-OS facilita flujos de trabajo fluidos entre dispositivos, reforzando la conectividad del ecosistema Honor.

MagicPad3: productividad portátil con IA

Junto al portátil, la marca lanzó la tableta Honor MagicPad3, de apenas 5,79 mm de grosor y 595 gramos de peso. Su pantalla LCD de 13,3 pulgadas ofrece 165Hz de refresco y certificaciones TÜV Rheinland para mayor comodidad visual.

El dispositivo incluye 16GB de RAM, 512GB de almacenamiento interno y una batería de 12.450 mAh con carga rápida de 66W. Gracias a sus ocho altavoces, la tableta entrega sonido inmersivo con Honor Spatial Audio, ideal para productividad y entretenimiento.

La Honor MagicPad3 incorpora funciones de IA como AI Writing, AI Meeting y AI Handwriting, que optimizan flujos de trabajo profesionales. Su sistema Cross-OS WorkStation agiliza la transferencia de archivos entre distintos sistemas operativos, facilitando la integración en entornos híbridos.

Los nuevos dispositivos llegan en varios colores: el Honor MagicBook Art 14 2025 en ocre, blanco y verde; mientras que la Honor MagicPad3 se comercializa en gris y blanco.

