Asambleísta Lenin Barreto pide a la Corte declarar inconstitucional el decreto que abre puertas a la privatización del petróleo ecuatoriano

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Lenin Barreto, estuvo la mañana de este martes 22 de julio en Manavisión Plus.

Durante su entrevista, abordó temas como la privatización del petróleo ecuatoriano, la producción petrolera de Ecuador, entre otros puntos.

¿Cuáles son los argumentos principales de su demanda de inconstitucionalidad respecto del Decreto Ejecutivo 947?

Efectivamente, desde el gobierno de Lenín Moreno se aprobó un proyecto, un articulado del proyecto de Ley de Hidrocarburos, en donde permitía que los recursos no renovables, los recursos estratégicos del país, puedan entrar a procesos privatizadores. Afortunadamente, en ese entonces, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de ese articulado, pero dejando aún vigente el acuerdo ministerial que permitía aquello, lo cual resultaba algo incoherente, porque sabemos que de acuerdo a las normas jurídicas, primero están las leyes y posteriormente están los decretos, los decretos ejecutivos. Entonces, no había razón de ser de que estuviera aún vigente ese decreto ejecutivo y por esta razón, yo a inicios de este año presenté una demanda de inconstitucionalidad para que así de esta manera la Corte Constitucional, una vez admitido a trámite esto, declare la inconstitucionalidad. Esperemos que lo declaren inconstitucional.

¿Y por qué abre puertas a la privatización?

Recordemos lo que intentaban hacer con el campo Sancha. Intentaban darlo en una concesión paupérrima pagando unos 2.000 dólares por 20 años de administración de este campo, que se convierte en la joya de la corona, que los 2.000 dólares lo ganábamos anualmente. Entonces, y se basaba en la aplicación de este decreto ejecutivo. Ojalá, ojalá que no, que la Corte Constitucional realice su trabajo de manera patriota para así evitar que sigan desangrando al país y todos sus recursos.

¿Cuáles son los artículos de este decreto que específicamente usted está señalando como privatizadores o que podrían afectar de alguna forma los intereses nacionales?

Es todo el decreto. Todo el decreto tiene que derogarse. En el caso de la Ley de Hidrocarburos no recuerdo muy bien cuáles fueron los artículos que fueron declarados inconstitucionales, que obviamente daban paso a este acuerdo, a este decreto ejecutivo, y es todo el decreto ejecutivo por el cual yo realicé la demanda de inconstitucionalidad y ojalá, de manera oportuna, la corte resuelva favorable a esta petición.

¿Cuáles son los tiempos que usted maneja para que esto pueda de alguna forma declararse finalmente la inconstitucionalidad o no?

Bueno, una vez ya admitido el proceso, ya depende del trabajo que tenga la corte. Puede durar dos meses, tres meses, seis meses, un año, eso ya depende de la corte y recordemos o hay que señalar que la Corte Constitucional no es una función que esté bajo la supervisión o la fiscalización, como hemos dicho, de la Asamblea Nacional. Nosotros como asambleístas, como funcionarios legislativos, no podemos fiscalizar la Corte Constitucional porque es el máximo órgano de interpretación de la Constitución de la República del Ecuador.

¿Cuál es su percepción sobre la actual producción petrolera de Ecuador?

Ha caído en un 90% de cómo inició en 2025. Este año inició la producción petrolera con un poco más de 300.000 barriles de petróleo diarios.

Cuando la Revolución Ciudadana dejó de gobernar el país, la producción petrolera rondaba por más de 700.000 barriles de petróleo diario. Esto realmente es un impacto brutal a la economía del país, un impacto brutal a la ya decaída e insípida, inclusive, obra pública que no vemos en nuestros territorios. Por ejemplo, si vemos un hospital que se cae a pedazos es porque, lamentablemente, el Gobierno Nacional no ha sabido aprovechar estos recursos y ha tenido una serie de problemas en su administración. Y aquí la responsabilidad principal, obviamente, es de Daniel Noboa.

¿Y por qué Daniel Noboa?, porque es quien sostiene a estos ministros mediocres, estos ministros que no saben realmente dónde están parados. Recordemos que empezamos con Andrea Arrobo, Roberto Luque e Inés Manzano, que no han resuelto en nada estos problemas. Además, existe un problema muy grave también. Cuando Lenín Moreno supuestamente quiere optimizar el Estado, unifican unos ministerios, y de los cuales unifica el Ministerio de Energía con el Ministerio de Minas. Unificó esos dos ministerios que tenían rangos de acción muy diferentes. Entonces, ahorita tenemos los ministros que supuestamente se han preocupado más por el área energética, que no han resuelto nada en el área energética, y han dejado en soledad el área de hidrocarburos.

Mira lo que ha pasado con el SOTE, los derrames que sufrido la provincia de Esmeraldas y esta gente realmente no da pie con bola y esta gente sigue siendo sostenida por Daniel Noboa en estos espacios.

En torno al tema de la presencia de Daniel Salcedo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Él manifestó de un financiamiento a la campaña a la Revolución Ciudadana. ¿Qué respuestas hay de aquello Lenin Barreto?

Mi campaña fue con colaboración de la militancia de la Revolución Ciudadana. Yo he sido militante desde 2006 de RC, amigos que me colaboraron con agua, con vehículos, con gasolina, cosas así. No recibí ningún apoyo de Javier Jordán, pero en este caso hay que preguntarle al mismo Ferdinand Álvarez.

Él fue candidato nuestro en 2021, fue candidato nuestro en 2023 y obviamente él es quien debe explicar si es que Javier Jordán financió su campaña, porque él llevó a Salcedo. Entonces eso es realmente ridículo lo que está manifestando Ferdinand Álvarez y como digo, ya ha reculado absolutamente todo lo que manifestó, parece que ya van a pasar la página al respecto de lo que fue la comparecencia de Salcedo, delincuente sentenciado y confeso. Y bueno, esto no quedará más para la historia de lo que han querido convertir a la Asamblea Nacional.

En el Legislativo también hubo novedades en torno al Código de la Democracia. Se allanaron a las reformas, a este documento, que entre otras cosas ratifican, por ejemplo, la paridad de género y también da más facultades al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es su lectura en torno a este hecho?

Yo creo que ha sido un avance mediano de lo que significó o ha significado el Código de la Democracia con los errores que obviamente la bancada de ADN ha cometido dentro de esta función legislativa.

Y permíteme decir, es una bancada realmente mediocre, una bancada realmente neófita. Y no es porque decir que uno se las cree todas, pero al final del día hay que entender lo que significa la Asamblea Nacional. Dentro de las elecciones populares, el máximo logro, por decirlo así, de todo ciudadano que se opta por un proceso de elección es la Presidencia de la República, ¿no? Y entendemos y debemos entender que el presidente de la República debe ser una de las personas más preparadas que tiene el país. Inteligencia, capacidad, coherencia, sentimientos de patria, honestidad, etc. Y luego de la Presidencia de la República, ¿qué podemos entender que viene? La Asamblea Nacional. Entonces también, de la misma manera, las personas que integran este cuerpo legislativo deben ser ciudadanos que hayan tenido cierto recorrido, y no me refiero a recorrido político o carrera política.

Recordemos lo que ocurrió con la entrega del exasambleísta Santiago Díaz a las autoridades, una persona que ha sido acusada de una violación a una menor de edad y que hasta hace poco era parte de la bancada correísta.

Nosotros aceptamos nuestros errores. Inclusive el expresidente Rafael Correa ha manifestado y ha pedido disculpas a la ciudadanía, no solamente a la bancada de la Revolución Ciudadana o a los militantes de la Revolución Ciudadana, ha pedido unas disculpas del caso.

Obviamente, va a existir excepciones dentro de lo que significa la Revolución Ciudadana, gente sin escrupulos, gente sin coherencia, gente sin una condición. Tenemos a Mónica Salazar, a Sergio Peña, lastimosamente ya hay los restos de otro asambleísta que se me va el nombre, de Galapagos, y asimismo anteriormente a Ferdinand, a Javier Jurado, etc. Pero de allí somos compañeros que tenemos nuestros diferentes puntos de vista, porque no por ser parte de la Revolución Ciudadana todos coincidimos en absolutamente todo, es más, la semana anterior tuvimos un taller con unos expertos externos en donde ellos nos planteaban su punto de vista de cómo está la política actual, y frente a eso estamos, de igual manera, siguiendo, afinando algunas situaciones dentro de la bancada para mejorar nuestras relaciones personales, porque obviamente somos una familia, y hasta en las grandes familias existe discordias, disputas, y lo importante es saber canalizar aquello.