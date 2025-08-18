Argentina anuncia su prelista para recibir a Venezuela y visitar a Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Argentina ya comienza a planificar el cierre de su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lionel Scaloni presentó la nómina preliminar de 31 jugadores que estarán disponibles para los duelos de septiembre. El primero frente a Venezuela en Buenos Aires el 4 de septiembre del 2025. Luego se medirá ante Ecuador, en Guayaquil, el 9 de septiembre próximo.

El choque contra la ‘Tri’ marcará la última jornada del proceso clasificatorio, y sin duda, Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, seguirá con atención los nombres que aparecen en la convocatoria albiceleste.

Destacan en la prelista

En la lista destacan el regreso del capitán Lionel Messi, acompañado por la base del equipo campeón del mundo en Catar 2022, pero también figuran caras nuevas que llaman la atención. Entre las sorpresas aparecen Alan Varela, volante surgido en Boca Juniors de Argentina y hoy figura en el Porto, así como Juan Manuel López, delantero del Palmeiras en gran nivel en Brasil.

Scaloni también recupera a futbolistas que habían estado ausentes por lesiones o falta de ritmo, como Valentín Carboni (hoy en el Genoa), Gonzalo Montiel (recientemente en River) y Marcos Acuña, ausente desde hace varias fechas en las nóminas preliminares.

La otra apuesta del seleccionador pasa por consolidar a la nueva generación de talentos menores de 21 años. Entre ellos figuran Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Manchester City), Julio Soler (Bournemouth), Nicolás Paz (Como) y el mencionado Carboni. Con ellos, Argentina busca garantizar un recambio generacional que se mantenga sólido de cara a los próximos años.

En total, son 31 futbolistas los que conforman la nómina preliminar para esta doble fecha. De todos estos, Scaloni deberá elegir un máximo de 30 jugadores para el llamado definitivo para esta doble fecha de Eliminatorias.

Los convocados de Argentina para visitar a Ecuador

Posición Jugador Club Arqueros Emiliano Martínez Aston Villa Walter Benítez Crystal Palace Gerónimo Rulli Olympique Marsella Defensores Cristian Romero Tottenham Nicolás Otamendi Benfica Nahuel Molina Atlético de Madrid Gonzalo Montiel River Leonardo Balerdi Olympique Marsella Juan Foyth Villarreal Nicolás Tagliafico Lyon Marcos Acuña River Julio Soler Bournemouth Facundo Medina Olympique Marsella Volantes Alexis Mac Allister Liverpool Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Alan Varela Porto Leandro Paredes Boca Thiago Almada Atlético de Madrid Nicolás Paz Como Rodrigo De Paul Inter Miami Giovani Lo Celso Betis Claudio Echeverri Manchester City Franco Mastantuono Real Madrid Valentín Carboni Genoa Giuliano Simeone Atlético de Madrid Ángel Correa Tigres Monterrey Delanteros Julián Álvarez Atlético de Madrid Nicolás González Juventus Lionel Messi Inter Miami Lautaro Martínez Inter José Manuel López Palmeiras

Argentina fue la primera selección de Conmebol en clasificarse al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Por su parte, Ecuador, último rival de la albiceleste está también anotado en la cita mundialista.