Aprende a cocinar un auténtico yaguarlocro ecuatoriano en simples pasos

El yaguarlocro, una sopa emblemática de la sierra ecuatoriana, es preparado en casas y restaurantes para conservar la tradición andina.

Originaria de las comunidades indígenas precolombinas, esta receta utiliza sangre de borrego como ingrediente distintivo.

Este plato, consumido principalmente en hogares y festividades en provincias como Imbabura y Pichincha, resalta por su sabor robusto y su valor cultural.

Origen del yaguarlocro

El yaguarlocro, cuyo nombre deriva del kichwa «yaguar» (sangre) y «locro» (sopa espesa), tiene raíces en prácticas culinarias precolombinas de los Andes.

Según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador, los indígenas usaban sangre de animales como borrego o llama para enriquecer caldos, maximizando recursos alimenticios. Tras la colonización, la receta incorporó ingredientes como papas y cebolla, adaptándose a la dieta mestiza.

Hoy, es un plato típico en ferias y mercados de la Sierra, servido con aguacate y tostado.

El yaguarlocro se distingue del locro de papa por incluir sangre de borrego, que aporta un sabor intenso y una textura espesa. Su preparación varía según la región, pero la receta básica se mantiene en la sierra ecuatoriana, donde se consume en eventos familiares o religiosos.

Ingredientes y preparación

Para preparar un yaguarlocro se necesitan: 1 kg de papas chola, 200 ml de sangre de borrego (fresca o coagulada), 1 cebolla blanca, 2 dientes de ajo, 200 g de mondongo (tripa de borrego), 1 taza de leche, 1 cucharada de achiote, 1/2 taza de maní tostado molido, cilantro, sal, comino y pimienta al gusto. También, 1 aguacate y tostado para acompañar.

Los pasos para su preparación son los siguientes:

Limpia y cocina el mondongo en agua con sal durante una hora. En una olla, sofríe la cebolla y el ajo con achiote. Agrega 2 litros de agua, las papas cortadas en cubos y el mondongo cocido, dejando hervir por 20 minutos. Licúa la leche con el maní y agrégalo a la olla de caldo. Cocina a fuego lento por 10 minutos más, ajustando condimentos. Coloca en una sartén el aceite de achiote. Una vez caliente, haz un refrito con el ajo, ají y cebolla picados. Cuando la cebolla esté traslúcida, añade la sangre, cocinándola sin dejar de remover. Sazona la sangre con sal, pimienta y un poco de comino. Sirve la sopa en un plato amplio y acompaña con un poco de la sangre cocida anteriormente y una rodaja de aguacate, el tomate y la cebolla.

Consejos y contexto cultural del yaguarlocro

La sangre debe ser fresca y manejada con higiene. En mercados como el de Otavalo, se vende sangre coagulada lista para cocinar.

El yaguarlocro es un plato energético, ideal para climas fríos de la sierra, y su preparación fomenta la transmisión de recetas familiares.

Restaurantes en Quito lo ofrecen por unos USD 5 por porción, según reportes de medios locales.

La receta puede adaptarse omitiendo la sangre para un locro de papa, pero pierde su esencia tradicional.