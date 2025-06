Aprenda a comprar casa en Estados Unidos aunque no tenga residencia ni Seguro Social

Para muchos migrantes ecuatorianos recién llegados a Estados Unidos, la idea de comprar una casa parece lejana o incluso imposible. Pero Wendy Ortega, realtor (corredora de bienes raíces) y constructora con más de una década de experiencia entre Nueva York y Florida, asegura que no solo es posible, sino que hay formas reales de lograrlo, incluso sin tener residencia.

“Lo primero que necesitas es tener tu número de ITIN (Individual Taxpayer Identification Number)”, explica. Este número, emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), te permite declarar tus ingresos aunque no tengas un número de Seguro Social. “Ese número te va a ayudar a pagar tus impuestos y, al pagarlos, cualquier prestamista puede verificar tu ingreso. Eso significa que te pueden dar un préstamo con tu número de ITIN.”

Tener número de contribuyente los acerca a una casa

El ITIN, o Número de Identificación Personal del Contribuyente (por sus siglas en inglés), es un número emitido por el IRS para personas que no califican para obtener un Seguro Social, pero que necesitan declarar impuestos en EE. UU. Este número les permite cumplir con sus obligaciones fiscales, abrir cuentas bancarias, solicitar ciertos préstamos —incluidos hipotecarios— y empezar a construir historial crediticio, aunque no otorga permiso de trabajo ni estatus migratorio.

Luego viene el segundo paso: establecer crédito. “Hay muchas cooperativas que te ayudan con eso. Es un proceso que toma de seis meses a un año, dependiendo de tu caso”, dice Wendy. Ella trabaja directamente con instituciones financieras locales que entienden las situaciones migratorias complejas.

Cada caso es distinto, por eso Ortega insiste en que no hay una receta única. “Hay personas con social pero sin residencia, otras con cuenta bancaria pero sin social, o solo con ITIN. A cada uno le encuentro una vía, porque soluciones sí hay.”

Programas de ayuda financiera son clave para migrantes

Una vez establezcas tu crédito y tengas prueba de ingresos, puedes aplicar a programas de ayuda financiera. “Aquí en Jacksonville, hay programas que te cubren el depósito inicial e incluso parte de los gastos de cierre. Yo he metido clientes en casas nuevas con menos de mil dólares”, afirma.

Comprar casa sin residencia también es posible, aunque requiere un poco más de dinero y tasas de interés más altas. Aun así, Ortega lo considera totalmente viable con la guía correcta. Además, ofrece alternativas como renta con opción a compra, ideal para quienes están comenzando su proceso migratorio.

“Lo importante es no dejarse frenar por un ‘no’. Si un banco te niega, buscamos otro. Siempre hay opciones”, recalca.

Dos ejemplos de ecuatorianos que consiguieron su sueño

Caso #1 – Residencia y menos de $1,000 de inversión inicial

Un ecuatoriano con residencia legal llegó a Wendy buscando casa. Su ingreso era estable y tenía documentos en regla, pero no contaba con suficiente dinero ahorrado. Ortega le ayudó a aplicar a un programa local que cubrió el depósito inicial, y además logró que el constructor cubriera los gastos de cierre, que suelen ser entre 3% y 4% del valor de la casa. “Terminó comprando con menos de mil dólares de su bolsillo”, cuenta.

Caso #2 – Alta carga de gastos y varios rechazos previos

Se trata de otro cliente ecuatoriano con residencia, pero con gastos fijos altos comparados con su ingreso declarado. Ya había sido rechazado por dos prestamistas. Wendy tomó su caso, ajustó la estrategia y luego de varios intentos, encontró un banco dispuesto a darle el préstamo para una casa. "A mí también me lo negaron una vez, pero no me detuve. Busqué otra opción y ahora estamos por cerrar la compra", relata.