Apple trabaja en un nuevo iPhone curvo fabricado principalmente con vidrio

Apple está trabajando en el desarrollo de un nuevo iPhone, que estará fabricado principalmente con vidrio y dispondrá de un diseño curvo, sin recortes en la pantalla, entre otras novedades.

Este se enmarcará en el vigésimo aniversario del primer teléfono iPhone, el cual dio inicio a toda una revolución en el mercado.

Nuevo iPhone para celebrar

Los de Cupertino celebrarán en 2027 dos décadas desde el lanzamiento del primer iPhone, que llegó en exclusiva al mercado estadounidense tras ser presentado en el evento MacWorld de San Francisco (Estados Unidos) en el año 2007.

Desde entonces, la tecnológica ha presentado múltiples dispositivos iPhone, avanzando en sus diseños y novedades tecnológicas, como es el caso del iPhone X, que inició una transición hacia los diseños basados en materiales de vidrio para estos ‘smartphones’.

Ahora, de cara al 20 aniversario de iPhone, Apple está trabajando en el desarrollo de nuevos dispositivos, que impulsarán a la tecnológica a un nuevo periodo de evolución. Es el caso de un nuevo iPhone con diseño curvo y fabricado «en su mayoría» con vidrio.

Así lo adelantó el periodista de Bloomberg Mark Gurman, en su boletín Power On, quien detalló que se trata de un diseño en el que ya está trabajando la tecnológica, inspirado para celebrar el décimo aniversario del iPhone X, que también coincide con el año 2027.

Más detalles sobre el dispositivo

Será un iPhone que dispondrá de bordes curvados así como una pantalla sin cortes, con lo que se espera que la pantalla cuente con un mayor tamaño en el dispositivo. Además tendría una cámara frontal ubicada debajo para permitir un panel que vaya de extremo a extremo, tal y como ha recogido The Information. No obstante, no se han compartido más detalles de este nuevo diseño.

Este «iPhone curvado» llegará a finales de 2027. Antes de ello, la compañía también tiene previsto lanzar el primer iPhone plegable, tal y como ya ha adelantado Gurman en ocasiones anteriores. Este incluirá un pliegue de pantalla con una tecnología que lo hará «casi invisible».

Gafas inteligentes y airpods con cámara

Además de todo ello, 2027 es la fecha prevista igualmente para el lanzamiento de las gafas inteligentes de Apple, en las que la compañía ya está trabajando con el desarrollo de un nuevo procesador dedicado para impulsar funciones con inteligencia artificial (IA), con lo que busca competir en el mercado de Meta y sus gafas inteligentes Ray-Ban.

Este procesador estará fabricado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co y se trata de un elemento que se ha diseñado a ejemplo del chip integrado en los relojes inteligentes Apple Watch. Asimismo, contarán con Apple Intelligence y utilizarán cámaras para recopilar contexto sobre el entorno del usuario.

Siguiendo esta línea, la tecnológica también tiene otros proyectos previstos para el mismo periodo del 20 aniversario. Es el caso de nuevos auriculares AirPods y ‘smartwatches’ con cámara integrada, con lo que dispondrán de funcionalidades similares con Apple Intelligence.